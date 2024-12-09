Mardin'in Nusaybin ilçesinde yorgun mermi isabet etmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
İlçe merkezinde yaşayan G.E'ye (46) evinin bahçesinde oturduğu sırada, Ö.Ü'ye (21) de sokakta yürürken yorgun mermi isabet etti.
Yaralanan 2 kişi Nusaybin Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
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Son Dakika › Güncel › Nusaybin'de Yorgun Mermi ile Yaralanmalar - Son Dakika
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