Nusaybin'de Yorgun Mermi ile Yaralanmalar - Son Dakika
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Nusaybin'de Yorgun Mermi ile Yaralanmalar

Mardin'in Nusaybin ilçesinde yorgun mermi isabet eden 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

09.12.2024 00:16
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde yorgun mermi isabet etmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

İlçe merkezinde yaşayan G.E'ye (46) evinin bahçesinde oturduğu sırada, Ö.Ü'ye (21) de sokakta yürürken yorgun mermi isabet etti.

Yaralanan 2 kişi Nusaybin Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nusaybin'de Yorgun Mermi ile Yaralanmalar - Son Dakika

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