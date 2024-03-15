Obezite Tedavisi İçin Başvuran Hastada Mide Kanseri Tespit Edildi

Obezite tedavisi için başvurduğu hastanede mide kanseri olduğunu öğrenen yazar Serkan Tekin, ameliyatla alınan midesinin yerine ince bağırsaktan yapılan yeni mideyle hem sağlığına kavuştu hem de kilolarından kurtuldu.
Serkan Tekin, fazla kilolarından kurtulmak için ocak ayında Biruni Üniversite Hastanesi'ne başvurarak Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Alper Öztürk'le görüştü. Öztürk tarafından yapılan endoskopide Tekin'in midesinde şüpheli bir bölgeye rastlandı. Bunun üzerine şüpheli bölgeden alınan doku parçası biyopsiye gönderildi. Biyopsi sonucunda mide kanseri olduğu belirlenen Tekin, üniversite hastanesinde kapalı yöntemle ameliyata alındı. Midesi alınan Tekin'e, ince bağırsağından yeni bir mide yapıldı.
Doç. Dr. Alper Öztürk, AA muhabirine, obezite tedavisi için hastanelerine gelen Serkan Tekin'in tedavi sürecini anlattı.
Tekin'e endoskopi yaparken mide mukozasında bir farklılık gördüklerini belirten Öztürk, "Şüpheli alandan bir parça alıp biyopsi yaptık. Kanser olduğunu belirledik. Daha erken evredeydi. Midenin 4 katmanı vardır. Kanserin mukozanın katmanlarına ulaştığını fark ettik. Serkan Bey'e kapalı yöntemle işlem yaptık. Karnına 4-5 delik açarak midesini komple çıkardık. İnce bağırsaktan da yeni bir mide oluşturduk. Kapalı yapılan bir işlem olduğu için günlük hayatına çabucak dönebildi. Bundan sonra da erken şekilde teşhis yaptığımız için kemoterapi veya başka bir tedavi almasına gerek kalmayacak. Sadece ameliyatla kurtuldu." diye konuştu.
Öztürk, Tekin'in tedaviyi kabul etmemesi durumunda yıllar sonra çok ileri bir seviye kanser olarak karşılarına çıkacağını belirtti.
Mide kanseri için en büyük faktörlerden birinin de obezite olduğuna dikkati çeken Öztürk, kişinin beslenme alışkanlıklarına ilişkin "Beslenmeyle alakalı olarak tütsülenmiş, hazır gıdalar, işlenmiş etler, nitröz bileşikler içeren gıdalar tüketmek risktir. Mide kanserinden korunmak için yeşil yapraklı sebze ve meyve, C vitamini yüksek besinler, meyve tüketilmesi sayılabilir." ifadesini kullandı.
"Korkmuyorum, kanseri yendim"
Ameliyatın ardından hem kilolarından hem de kanserden kurtulduğunu anlatan Serkan Tekin, ocak ayında doktora müracaat ettiğini söyledi.
Kendisinin 114 kilo olduğunu, Doç. Dr. Alper Öztürk'ün midesine baktıktan sonra şüpheli bir durum tespit ettiğini aktaran Tekin, şunları kaydetti:
"Midenin alınmasına karar verdiler. Çok başarılı bir ameliyat oldu. Çok hızlı iyileştim. Kemoterapi gibi bir tedaviye ihtiyacım kalmadı. Şu anda çok iyiyim. Hem kilolarımdan hem de kanserden kurtuldum. Hiçbir sıkıntım yok. Allah'a şükür sağlığıma kavuştum. Kısa sürede ayağa kalktım. 5 gün sonra taburcu oldum, istediğimi yiyebilmeye başladım. Fazla olan yağlarım gitti. Enerjimde, gücümde bir kayıp olmadı. Her şeyi yapabiliyorum. Korkmuyorum, kanseri yendim. Hastaneye ve hocama teşekkür ederim."
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