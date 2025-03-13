Ocak Ayında Tavuk Üretimi Verileri Açıklandı

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayı "Kümes Hayvancılığı Üretimi" verilerini açıkladı. Buna göre, ocak ayında tavuk eti üretimi, 233 bin 223 ton olurken; tavuk yumurtası üretimi ise 1,65 milyar adet gerçekleşti.

TÜİK, "Kümes Hayvancılığı Üretimi, Ocak 2025" verilerini yayınladı. Buna göre, ocak ayında tavuk eti üretimi, 233 bin 223 ton olurken; tavuk yumurtası üretimi ise 1,65 milyar adet gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 10,1 azaldı, kesilen tavuk sayısı yüzde 11,8 arttı, tavuk eti üretimi yüzde 14,9 arttı.

Bir önceki ay 237 bin 263 ton olan tavuk eti üretimi ocak ayında yüzde 1,7 oranında azalarak 233 bin 223 ton oldu.

Bir önceki ay 1 milyar 687 milyon 940 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi, ocak ayında yüzde 2,1 oranında azalarak 1 milyar 652 milyon 615 bin adet oldu.