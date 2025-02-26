Öcalan ile Üçüncü Görüşme

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(ANKARA) - Ahmet Türk'ün de içinde yer alacağı 7 kişilik DEM Parti İmralı heyeti, yarın sabah saatlerinde, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile üçüncü kez görüşecek. Heyet, 28 Şubat'ta Ankara'da basın toplantısı düzenleyerek, görüşmeye ve sonuçlarına ilişkin bilgilendirme yapacak.

DEM Parti'den yapılan açıklamaya göre, Adalet Bakanlığı, DEM Parti İmralı heyetinin, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'la görüşmek için yaptığı başvuruya onay verdi.

Heyette, Ahmet Türk'ün yanı sıra DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları, Tuncer Bakırhan, İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Van Milletvekili Pervin Buldan, İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek ile Asrın Hukuk Bürosu avukatı Faik Özgür Erol'un yer alacağı belirtildi.

Açıklamaya göre, İmralı heyeti, yarın sabah saatlerinde terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile üçüncü kez görüşecek. Görüşme tamamlandıktan sonra heyet, 28 Şubat'ta Ankara'da basın toplantısı düzenleyerek, görüşmeye ve sonuçlarına ilişkin bilgilendirme yapacak.