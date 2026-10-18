Ödemiş\'te bisiklete çarpan pikap sürücüsü gözaltına alındı, bisiklet sürücüsü öldü

Ödemiş'te bisiklete çarpan pikap sürücüsü gözaltına alındı, bisiklet sürücüsü öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ödemiş'te Karayiğit mevkisinde bir pikap, önünde giden bisiklete çarptı. Bisiklet sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi; cesedi Ödemiş Devlet Hastanesi morguna götürülürken pikap sürücüsü gözaltına alındı.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde pikabın bisiklete çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
A.M. (64) idaresindeki 35 AFN 697 plakalı pikap, Karayiğit mevkisinde önünde seyreden Mehmet Avar'ın (65) kullandığı bisiklete çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.?
Olay yerinde hayatını kaybeden Avar'ın cesedi, Ödemiş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Pikap sürücüsü gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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