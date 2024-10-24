Ödemiş'te Süs Bitkileri Sergisi Açıldı

Güncel

Ödemiş 19. Süs Bitkileri ve Fidancılık Sergisi açıldı.

Zafer Mahallesi'ndeki fuar alanında organize edilen etkinliğin açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, ilçenin süs bitkileri alanında kentin gözbebeği olduğunu belirtti.

Ödemiş'in tarım ve hayvancılıkta ülkeye önemli katkılar verdiğini ifade eden Tugay, "Burada yaşayan insanların üretime vermeye çalıştıkları katkıyı, yaşadıkları zorlukları bilmek, onlara kulak vermek lazım. Bu şehrin her sorununa sınır tanımadan sahip çıkmak bizim görevimiz, biz bu görevimizi son gününe kadar yapacağız." dedi.

Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan da Küçük Menderes Havzası'nın toprak yapısı ve iklim koşullarıyla üretime uygun bir bölge olduğunu anlattı.

Konuşmaların ardından 100 firmanın katıldığı sergi açıldı.

Sergi 27 Ekim'e kadar açık kalacak.