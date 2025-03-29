ODTÜ'de İmamoğlu Destekçilerine Gözaltı - Son Dakika
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ODTÜ'de İmamoğlu Destekçilerine Gözaltı

ODTÜ'de CHP adayı İmamoğlu destek eylemlerinde gözaltına alınan 33 kişiden 4'üne ev hapsi verildi.

29.03.2025 20:40
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HABER: Esra TOKAT

(ANKARA) - CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na destek eylemlerinde ODTÜ'de 26 Mart Çarşamba akşamı ve 27 Mart Perşembe sabahı gözaltına alınan ve bugün işlemleri tamamlanan 33 kişiden 4'üne üç hafta ev hapsi verildi. Gözaltına alınanlardan 2'si ifadesi alınmadan, 15'i yurt dışına çıkış yasağı konularak, diğer 12'si ise ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasıyla devam eden eylemlerde ODTÜ'den 26 Mart Çarşamba akşamı ve 27 Mart Perşembe sabahı gözaltına alınan 33 kişi bugün Ankara Adliyesi'ne getirildi.

"2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçundan Savcılığa sevk edilen 33 kişiden 2'si Savcılık tarafından ifadeleri alınmadan, 12 kişi de ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Gözaltına alınanlardan 4'ü tutuklama istemiyle Hakimliğe sevk edilirken, 15 kişi hakkında da adli kontrol istendi.

Sulh Ceza Hakimliği 4 kişi hakkındaki tutuklama talebini reddederken, 3 hafta ev hapsi cezası verdi. Sulh Ceza Hakimliği 15 kişiyi ise yurt dışına çıkış yasağı koyarak serbest bıraktı.

Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, Ev hapsi, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel ODTÜ'de İmamoğlu Destekçilerine Gözaltı - Son Dakika

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