OECD, Küresel Büyümeyi Düşürdü

ABD Başkanı Trump'ın başlattığı ticaret savaşı, OECD'nin ekonomik büyüme tahminini yüzde 3,3'ten yüzde 3,1'e düşürmesine neden oldu.Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) 2025 yılı için küresel büyüme tahminini yüzde 3,3'ten yüzde 3,1'e düşürdü. OECD bu düşüşü "ticaret politikasındaki değişiklikler" ile gerekçelendirdi. İlgili OECD raporuna göre düşüşte "bazı G20 ekonomilerinde ticaret bariyerlerinin yükselmesi ve artan jeopolitik ve siyasi belirsizliğin yatırım ve hane halkı harcamaları üzerinde baskı oluşturması" rol oynadı. OECD enflasyonun da "daha önce beklenenden yüksek olacağı" tahmininde bulundu.

OECD raporunda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'a dönmesinin ardından oluşan ticari gerilimlerin büyüme perspektiflerinin zayıflamasından kısmen sorumlu olduğunu belirtildi.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın getirdiği gümrük vergileri en başta Meksika ve Kanada'yı etkiliyor ancak ABD'nin yanı sıra Almanya ve Güney Kore gibi ülkelerde de belirgin bir şekilde daha düşük büyüme bekleniyor.

OECD Aralık ayında yüzde 0,7 olarak tahmin ettiği Almanya'nın ekonomik büyümesini de yüzde 0,4 olarak güncelledi. Bir bütün olarak Euro Bölgesi için de ekonomik büyüme 0,3 puan düşürülerek yüzde 1,0 olarak tahmin edildi.

OECD Türkiye'nin ekonomik büyüme tahminini ise 0,5 puanlık artışla yüzde 3,1 olarak güncelledi. Türkiye'de 2025 yılında manşet enflasyon yüzde 31,4 olarak, çekirdek enflasyon ise yüzde 31,2 olarak tahmin edildi.

ABD'de büyüme zayıflayacak

OECD'nin tahminine göre ABD'de son dönemde görülen güçlü büyüme de zayıflayacak. OECD ABD'de ekonomik büyümeyi 0,2 puan düşürerek yüzde 2,2 olarak tahmin etti. Gelecek yıl için ekonomik büyüme tahminini ise 0,5 puan düşürerek yüzde 1,6 olarak ifade ettti.

Meksika'nın ise resesyona girmesi bekleniyor. OECD uzmanları büyüme beklentilerini 2,5 puan düşürerek yüzde eksi 1,3'e indirdi. Kanada için ise bir önceki tahmine kıyasla yüzde 1,3 puanlık bir düşüşle 2025 yılında yüzde 0,7'lik bir büyüme bekleniyor. Ayrıca Meksika, Kanada ve ABD'de önemli ölçüde daha yüksek bir enflasyon oranı bekliyorlar.

OECD'nin hesaplamaları, Trump'ın iki komşu ABD ülkesinden gelen malların çoğuna uyguladığı yüzde 25'lik gümrük vergilerinin uygulanmaya devam edeceği varsayımına dayanıyor. Trump ayrıca Çin malları ile Avrupa Birliği, Güney Kore ve Japonya dahil olmak üzere bir dizi ülkeden ithal edilen çelik ve alüminyum üzerindeki ithalat tarifelerini de arttırdı. Ancak bunlar ve Trump'ın şimdiye kadar yürürlüğe sokmakla tehdit ettiği çok sayıda diğer ek vergi OECD hesaplamalarına dahil edilmedi.

OECD uzmanları, ABD'nin gümrük vergileri ve etkilenen ülkelerin karşı önlemleriyle ticaret savaşının daha da tırmanmasının küresel büyüme üzerinde daha büyük bir etki yaratacağı ve enflasyonu körükleyeceği uyarısında bulundu. OECD raporunda "Beklenenden daha yüksek enflasyon, daha sıkı bir para politikası gerektirecek ve mali piyasalarda yıkıcı bir yeniden değerlendirmeye yol açabilecektir" denildi.

OECD'nin aksine Münih merkezli Ekonomik Araştırma Enstitüsü (ifo) ise Alman ekonomisinde 2025 yılında büyümeyi daha düşük tuttu. Alman ekonomisinin yüzde 0,2 oranında büyüyeceği tahmininde bulunan ifo bir yıl sonra ise büyümeyi yüzde 0,8 olarak tahmin etti. Ifo Aralık ayında, Trump henüz başkanlık koltuğuna oturmadan önce yaptığı tahminde, 2025 için Almanya'nın ekonomik büyümesini yüzde 0,4, 2026 için de yüzde 0,8 ile yüzde 1,6 arasında öngörmüştü.

AFP/ EC,ET

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