Of'ta Engelliler Haftası Programı Düzenlendi - Son Dakika
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Of'ta Engelliler Haftası Programı Düzenlendi

Of\'ta Engelliler Haftası Programı Düzenlendi

Trabzon'un Of ilçesindeki Özel Dayıoğlu Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezi tarafından Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen program, Of Müftülüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Programda, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu konuşmalar yaptı. Öğrencilerin şiir okuma ve gösteri sunma gibi etkinliklerin yer aldığı programda, engelliler için yapılan çalışmalar vurgulandı.

15.05.2024 16:30
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Trabzon'un Of ilçesindeki Özel Dayıoğlu Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezince "Engelliler Haftası" dolayısıyla program düzenlendi.

Of Müftülüğü Konferans Salonundaki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, yaptığı konuşmada, programın düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu ise devletin son yıllarda engelliler için yaptığı çalışmalara değinerek, "Devletimiz bir engelli yavrumuz için bile tüm imkanlarını seferber ediyor. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Programda emeği geçen idareci, öğretmen ve öğrencileri tebrik ediyor, Engelliler Haftası'nı kutluyorum." dedi.

Programda, şiirler okuyan öğrenciler, çeşitli gösteriler sundu.

Kaynak: AA

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