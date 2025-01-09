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Samsun'un Yakakent ilçesinde öğrenci servisleri denetlendi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Yakakent Belediyesi personelinin katılımıyla oluşturulan komisyon, taşıma merkezi okullarda servis araçlarının denetimini gerçekleştirdi.

Öğrenci güvenliğini en üst düzeyde sağlamak amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, servis araçlarının yönetmeliklere uygunluğu, emniyet kemerleri, araç içi düzen ve şoförlerin yeterlilikleri detaylı bir şekilde kontrol edildi.

Komisyon üyeleri, denetimlerin düzenli olarak devam edeceğini ve öğrenci taşımacılığında güvenliğin öncelikli hedef olduğunu belirtti. ???????