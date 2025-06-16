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Öğrenciden Kitap Kampanyası

Öğrenciden Kitap Kampanyası
16.06.2025 11:55
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Ömer Temiz, topladığı kitapları babasının eski okuluna ulaştırarak dayanışma örneği sergiledi.

Siirt'te ilkokul öğrencisi Ömer Temiz, başlattığı kampanyayla topladığı kitapları, babasının ilk öğretmenlik yaptığı Pervari ilçesindeki okula ulaştırdı.

Mehmetçik İlkokulu'nda 2. sınıf öğrencisi Ömer Temiz (8), sınıf arkadaşı Ahmet Cemil Aydoğan'ın (8) da desteğiyle okulda kitap toplama kampanyası başlattı.

Okul idaresi ve öğretmenlerin de destek verdiği kampanyayla toplanan kitap ve çeşitli eğitim materyalleri Temiz'in talebi üzerine 10 yıl öğretmenlik yapan babası Diyaeddin Temiz'in ilk görev yeri olan Pervari'nin Beğendik beldesindeki Beğendik Gazi İlkokulu'na teslim edildi.

Arkadaşı Ahmet Cemil ve babasıyla okulu ziyaret eden Ömer Temiz, akranlarıyla sohbet etti, sınıflarına konuk oldu.

Kitapları teslim alan öğrenciler de Ömer ve Ahmet Cemil ile kampanyaya destek veren herkese teşekkür etti.

"Okuldaki öğrenci arkadaşlarımıza kitapları dağıttık"

Ömer Temiz, AA muhabirine, babasının öğretmenlik yaptığı dönemde ilk görev yerini merak etmesi dolayısıyla ortaya çıkan fikirle bu kampanyayı başlattıklarını söyledi.

Kitapları okula getirdiklerini ve çok mutlu olduklarını ifade eden Temiz, "Bir gün babama, 'Baba senin okulunu merak ediyorum.' dedim. Babam da 'Tamam, gidelim.' dedi. Sonra oradaki akranlarımıza kitap da dağıtabileceğimizi söyledim ve okulda kitap toplama kampanyası başlattık. Okuldaki öğrenci arkadaşlarımıza kitapları dağıttık. Onlar da kitapları okuyacaklarına söz verdiler." dedi.

Baba Diyaeddin Temiz de öğretmenliğe başladığı 2000 yılında aynı zamanda ikinci üniversite olarak Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesinde öğrenim gördüğünü belirtti.

Öğretmenliği 10 yıl sürdürdükten sonra avukatlık yapmaya başladığını ifade eden Temiz, yıllar sonra ilk görev yaptığı okula dönmenin kendisi için büyük anlam taşıdığını söyledi.

"Beğendik'te öğretmenliğe başladım. İlk görev yerimdi. Aradan 25 yıl geçti. Oğlum okula başladığında hep aklımın bir köşesinde Beğendik'te bir dayanışma yapma fikri vardı. Çocuklarımız, okul idaresi ve öğretmenlerinin desteğiyle öğrencilerin okudukları kitapları Beğendik'teki arkadaşlarına ulaştırması yönünde bir etkinlik planladık. Getirdiğimiz kitap ve çeşitli araç gereçleri, Beğendikli çocuklara hediye ettik. Bu sayede toplumsal dayanışma, birlik ve ortak kültürün gelişmesine katkı sağlamak ve çocukların hafızasında Siirt'ten güzel bir anı bırakmak istedik." ifadelerini kullanan Temiz, bu tür etkinliklere devam edeceklerini kaydetti.

Beğendik Gazi İlkokulu Müdürü Melike Yalçın da okula gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, "25 yıl önce burada görev yapan öğretmenimizin tekrar gelmesi ve okulumuza kitaplar getirmesi bizleri çok duygulandırdı. Kendisi bizlere o dönemin zorluklarından ve okulun durumundan da bahsetti. Kendilerine ayrıca teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.???????

Kaynak: AA

Beğendik, Pervari, Güncel, Eğitim, Yaşam, siirt, Baba, Son Dakika

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