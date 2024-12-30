Öğrenciler Huzurevini Ziyaret Etti

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Çankırı'da lise öğrencileri huzurevini ziyaret etti.

Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, "Çevreme Duyarlıyım ve Değerlerime Sahip Çıkıyorum" projesi kapsamında İsmail Özdemir Huzurevini ziyaret etti.

Ziyarette, öğrencilerden Seyit Ali Kaçar ve Hasan Eren tarafından Kur'an-ı Kerim okundu, Yunus Emre Kaytan ve Tamer Kobalas tarafından da ney eşliğinde ilahiler söylendi.

Huzurevi sakinleri de öğrencilerin ziyaretlerinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.