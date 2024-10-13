Öğrenciler Kadın Cinayetlerine Karşı Yürüdü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Öğrenciler Kadın Cinayetlerine Karşı Yürüdü

Öğrenciler Kadın Cinayetlerine Karşı Yürüdü

Samsun'da üniversite öğrencileri, kadın cinayetlerini protesto etmek için yürüyüş düzenledi.

13.10.2024 20:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Atakum ilçesinde üniversite öğrencileri kadın cinayetlerini proteste etmek amacıyla yürüyüş düzenledi.

Çobanlı İskelesi önünde toplanan Samsun Üniversitesi ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğrencilerinden oluşan yaklaşık 300 kişi pankartlar ile slogan atarak Atakent mevkisine kadar yürüdü.

Burada grup adına açıklamalarda bulunan Buse Kavalcı, son dönemde artan ve toplumsal huzuru bozan şiddet olaylarına karşı duyarlılıklarını göstermek adına yürüyüş düzenlediklerini söyledi.

Kavalcı, kadın cinayetlerinin toplumu olumsuz etkilediğini ifade ederek, "Kadına yönelik şiddet küresel bir insan hakkı ihlali olup bireylerin yaşam hakkı ve onurunu tehdit eden ciddi bir sorundur. Şiddetin kaynağına inerek çözüm üretmek hepimizin ortak sorumluluğudur." dedi.

Yürüyüşte cinayetlerde hayatını kaybeden bazı kadınların isimleri okunarak yoklama alındı.

Yürüyüş toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: AA

Güncel, Atakum, samsun, Şiddet, Kadın, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğrenciler Kadın Cinayetlerine Karşı Yürüdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:11 Hizbullah’tan İsrail’de askeri üsse dronlu saldırı düzenlendi Hizbullah'tan İsrail'de askeri üsse dronlu saldırı düzenlendi
20:13 AK Parti Burger King açılışına katılan tüm isimleri disipline sevk etti AK Parti Burger King açılışına katılan tüm isimleri disipline sevk etti
20:11 3. maddeyle ilgili sözleri tepki çeken Numan Kurtulmuş bu kez farklı konuştu 3. maddeyle ilgili sözleri tepki çeken Numan Kurtulmuş bu kez farklı konuştu
19:53 Polisi boynundan yaralayan saldırganın annesinden açıklama: Bana değil doktorlara sorun Polisi boynundan yaralayan saldırganın annesinden açıklama: Bana değil doktorlara sorun
17:20 İsrail tanklarından BM üssüne baskın: 15 asker yaralandı İsrail tanklarından BM üssüne baskın: 15 asker yaralandı
14:28 Reynmen, Miss Turkey finalistiyle dünyaevine girdi Reynmen, Miss Turkey finalistiyle dünyaevine girdi
14:24 ABD’de şok cinayet: Annesini öldürüp parçaladı sonra da pişirdi ABD'de şok cinayet: Annesini öldürüp parçaladı sonra da pişirdi
14:22 3 aylık hamile kadına evinin önünde taciz Çığlıkları koca sokağı inletti 3 aylık hamile kadına evinin önünde taciz! Çığlıkları koca sokağı inletti
14:20 10 yıllık evli çift, 3 çocuk sahibi olduktan sonra kuzen olduklarını öğrendi 10 yıllık evli çift, 3 çocuk sahibi olduktan sonra kuzen olduklarını öğrendi
14:17 Dursun Özbek’ten Beşiktaş ve Fenerbahçe’ye bomba gönderme: Çok korkmuşlar Dursun Özbek'ten Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye bomba gönderme: Çok korkmuşlar
14:05 Sağlık sorunlarıyla mücadele eden Celine Dion hakkında büyük iddia: Playback yaptı Sağlık sorunlarıyla mücadele eden Celine Dion hakkında büyük iddia: Playback yaptı
13:40 Tekstil devi konkordato ilan etti Tekstil devi konkordato ilan etti
13:31 Anne ve babasını öldürüp cesetleri ile 4 yıl yaşayan kadına 36 yıl hapis cezası verildi Anne ve babasını öldürüp cesetleri ile 4 yıl yaşayan kadına 36 yıl hapis cezası verildi
13:23 Eşi ve 4 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti Eşi ve 4 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti
13:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Köfteci Yusuf yorumu: Kendilerini savunma hakları var, denetimlerimiz devam edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Köfteci Yusuf yorumu: Kendilerini savunma hakları var, denetimlerimiz devam edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2024 21:45:33. #1.12#
SON DAKİKA: Öğrenciler Kadın Cinayetlerine Karşı Yürüdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.