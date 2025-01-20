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Öğrenciler Öğretmenler İçin Grevde

Öğrenciler Öğretmenler İçin Grevde

Belgrad'da öğretmenlerin çalışma şartları için protesto eden binlerce öğrenci toplandı.

20.01.2025 00:46
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Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, maaşlarından ve çalışma şartları nedeniyle yarın grev yapacak öğretmenlere destek veren binlerce öğrenci, protesto düzenledi.

Sırbistan Bağımsız Eğitim Emekçileri Sendikası üyeleri, yarın başlayacak eğitim öğretim döneminin ilk günü, maaşlarından ve çalışma şartlarından memnun olmadıkları gerekçesiyle öğretmenlerin ilk ve ortaokullarda derslere girmeyeceğini açıkladı.

Öğretmenlere destek vermek için toplanan binlerce öğrenci de Sırbistan Eğitim Bakanlığı önünde gösteri düzenledi.

"Dur Sırbistan" gösterilerini düzenleyen öğrencilerin organize ettiği protestoya diğer vatandaşlar da destek verdi.

Göstericiler, ülkenin kuzeyindeki Novi Sad kentinde bulunan tren istasyonunda 15 kişinin ölümüne neden olan kazaya da tepki göstererek, 15 dakikalığına trafiği kapattı.

Sırbistan Bağımsız Eğitim Emekçileri Sendikası da öğretmenlerin yarın Belgrad'da eylem düzenleyeceğini bildirdi.

Sırbistan Başbakanı Milos Vucevic, yaptığı açıklamada, yarın okulların yüzde 80'den fazlasının eğitime başlayacağını, derse başlamak istemeyen öğretmenlerin de yasa dışı bir davranış sergilediğini belirtti.

Vucevic, eğitim sendikalarının taleplerinin çoğunun hükümet tarafından kabul edildiğini aktararak gösterilerin, siyasi amaçla yapıldığını savundu.

Kaynak: AA

Sırbistan, Politika, belgrad, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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