Öğrenciler Temizlikte El Ele

Lüleburgaz ilçesinde ortaokul öğrencileri "Temiz Sokaklar Mutlu Yarınlar" Projesi kapsamında cadde ve sokaklarda temizlik yaptı.
Lüleburgaz Belediyesince yürütülen proje kapsamında Lüleburgaz Belediye Başkan Yardımcıları Derya Aktan, Kemal Pektaş ve 8 Kasım Ortaokulu öğrencileri Yıldız Mahallesi'nde bir araya geldi.
Aktan ve Pektaş ile öğrenciler cadde ve sokakları süpürerek çöpleri topladı.
Yaklaşık 1 saat süren programda toplanan çöpler Lüleburgaz Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince alındı.
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