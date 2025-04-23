Öğrenciler Toprakla Buluşuyor

Iğdır'da öğretmenlerin dijital bağımlılığa karşı başlattığı projeyle öğrenciler ekran yerine toprak başında zaman geçiriyor.

Oba Köyü İlkokulu öğretmenleri, son zamanlarda öğrencilerinde artan tablet ve telefon ilgisi ile buna bağlı oluşan dijital bağımlılıkla mücadele için çalışma başlattı.

Velilerin de desteğiyle aldıkları karar sonrası okulun yan tarafındaki yaklaşık 1 dönümlük araziyi öğrencileriyle işleyen öğretmenler, alana sebze ve meyve ekti.

Küçük bostanda gruplar halinde marul, domates, salatalık ve kavun yetiştiren öğrenciler, okul dışında da zamanlarının çoğunu üretim yaparak geçiriyor.

"Toprağa sadece tohum değil sorumluluk ektik"

Müdür Hakkı Can Güneş, AA muhabirine, okulun bahçesine sebze ve meyve tohumu ektiklerini söyledi.

Öğrencilerin keyifle üretim yaptığını ifade eden Güneş, "Aslında biz toprağa sadece tohum değil, çocuklarımız adına sorumluluk, sabır ve hayat becerileri de ektik. Çocuklarımız bu süreçte üretmenin, emek vermenin ve doğayla bağ kurmanın ne demek olduğunu öğreniyorlar." dedi.

Dijital bağımlılığın her geçen gün arttığını ve mücadele için böyle bir çalışma başlattıklarını anlatan Güneş, şöyle konuştu:

"Burası bir köy okulu olmasına rağmen çocuklarımızda dijital bağımlılık konusunda büyük sıkıntılar yaşadık ama şu an çocuklarımızın toprakla haşır neşir olarak bu bağımlılıktan kurtulduklarına inanıyoruz. Günümüzün en büyük risklerinden olan dijital bağımlılık karşısında doğa temelli, üretim odaklı ve değer merkezli bir eğitim anlayışı ortaya koyuyoruz."

Güneş, konuyla ilgili velilerden de olumlu geri dönüş aldıklarını belirterek, "Bu işe okul aile birliğiyle karar alarak başladık. Velilerimiz sürekli bizimle beraberler. Velilerden geri dönüşler çok iyi, evde çocukların davranışlarının bir nebze olsun düzeldiğini bize bildiriyorlar. Tabletten, telefondan, dijital bağlılıktan uzaklaştıklarını, ailelerine yardım ettiklerini söylüyorlar." diye konuştu.