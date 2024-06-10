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Öğrenciler, velileriyle engellilere umut oluyor

KASTAMONU - Kastamonu'da ortaokul öğrencileri, velileriyle birlikte topladıkları mavi kapaklarla engellilere tekerlekli ve akülü sandalye alıyor.

Kastamonu'da Şehit Şerife Bacı Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri tarafından son 4 yıldır mavi kapak toplama kampanyası düzenleniyor. Bu kampanyalar sayesinde şu ana kadar ortaokul öğrencileri, velileriyle birlikte topladıkları mavi kapaklar sayesinde 3'ü akülü olmak üzere toplam 6 tekerlekli sandalye aldı.

Son olarak öğrenciler, Şehit Şerife Bacı Ortaokulu'nun koordinesinde mavi kapak toplama kampanyası düzenlendi. Düzenlenen kampanyada toplanan 150 kilogram mavi kapak, okul idaresine teslim edildi. Toplanan mavi kapaklar sayesinde okulda eğitim gören engelli bir öğrenciye tekerlekli sandalye alındı.

"150 kilogram civarında mavi kapak topladık"

Şehit Şerife Bacı Ortaokulu Müdürü Halit Özden, "Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz aracılığıyla atık yağlardan, plastik kapaklardan, atık pillerden ve atık kağıtlardan geri dönüşüm çalışması yapıyoruz. Öğrencilerimiz evlerinde ve çevrede buldukları kullanmadıkları pilleri atıkları okulumuzdaki depoda topluyorlar" dedi.

150 kilogram civarında mavi kapak topladıklarını söyleyen Özden, "Biz de bunları atık yağları belediyeye, kağıtları milli eğitime, kapakları da Özel Bireyler Derneği aracılığıyla geri dönüşüm çalışması yapıyoruz. Bunlardaki hedefimiz çocuklarda geri dönüşüm bilincini oluşturmak ve dünyanın kullanılabilir kaynaklarını gelecek nesillere taşıyabilmek. Örneğin bir ton atık kağıttan binlerde yüzlerce ağaç kurtuluyor. Gelecek nesillerimizin ağaçla yeşillikle temiz havayla buluşmasını sağlamak için yapıyoruz bunu. Öğrencilerimizde velilerimizde öğretmen arkadaşlarımızda da bu bilinci oluşturmaya çalışıyoruz. Toplamış olduğumuz kapaklara 200 kilograma bir tekerlekli sandalye veriliyor. Bunu da ihtiyacı olan bireylere vermeye çalışıyoruz. Şuan toplamış olduğumuz kapaklarda 150 kilogram civarında. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Tekerlekli sandalyeleri ihtiyacı olan öğrencilere teslim ettiklerini belirten Özden, "Toplamış olduğumuz kapaklar sayesinde almış olduğumuz tekerlekli sandalyeyi ihtiyacı olan öğrencimize teslim ediyoruz. Daha önceki senelerde de teslim ettiğimiz tekerlekli akülü sandalyeler olmuştu. İhtiyacı olanlara elimizden geldiği kadar hem bu kampanya kapsamında hem de diğer yardımlarla ihtiyacı olanlara teslim ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz ise, "Şu anda burada okulumuzun büyük özveriyle topladığı 150 kilo civarında mavi kapağımız bulunmakta. Farkındalık için çok güzel bir uygulama. Halit Müdürüm bunu her yıl yürekten hissederek yapıyor. Bize destek oluyor. İyi niyeti artırmak, farkındalığı artırmak için bu tür kampanyalar bizler için çok kıymetli. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Annesiyle birlikte mavi kapak toplayan 6. sınıf öğrencisi Berkay Çalışır da, "Burada kapak topladık. Proje kapsamında. Ülkemiz için yararlı olduğunu düşünüyorum. Kapakları annem hastenede çalışıyor. İçtikler isudan biriktiriyorlardı. Bende evde biriktirdim. Bu kapakları verip tekerlekli sandelye aldık. Okulda kapaklarla ilgili gerini dönüşümle ilgili projeler yaptık. Bu seni mutlu etti. Bundan sonra da devam edeceğim" ifadelerini kullandı.