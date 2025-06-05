Öğrencilerden Çevre İçin Çöp Toplama Etkinliği

Öğrenciler jandarma ekipleriyle çöp topladı

AKSARAY - Aksaray'da 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle Hasan Dağına çıkan ortaokul öğrencileri, jandarma ekipleriyle birlikte çöp topladı.

5 Haziran Dünya Çevre Günü çerçevesinde bir etkinlik yapan Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, öğrencilerle birlikte "Benim çöpüm değil ama benim dünyam, doğayı sev çevreyi koru" mottosuyla Hasan Dağına çıkarak çöp topladı. Aksaray'ın merkeze bağlı Helvadere beldesindeki Atatürk Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerinin katılımlarıyla gerçekleştirilen etkinlikte jandarma ve öğrenciler geniş alanda temizlik yaptı. Hasan Dağında piknik yapan vatandaşları da ziyaret eden jandarma ve öğrenciler, temiz bir çevre ve yaşanabilir bir dünya için doğayı temiz bir şekilde gelecek nesillere aktarmak için bilgilendirme yapıldı. Düzenlenen etkinlikte öğrencilere çöp poşeti dağıtılarak, çevreyi koruma konusunda duyarlılık kazandırılması amaçlanırken, İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Hep birlikte yaşanabilir bir çevre ve sağlıklı bir gelecek için farkındalık çalışmalarımıza aynı kararlılıkla devam edilecektir" denildi.