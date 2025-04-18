Öğrencilerden Depremzedelere Tekerlekli Sandalye Desteği

Balıkesir Üniversitesi Altınoluk Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında engelli bireyi bulunan depremzede aileye tekerlekli sandalye desteği verdi.

Okulun genel sekreteri Ersin Kocabıyık'ın öncülüğünde bir araya gelen öğrenciler, proje çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlikte, depremzede Gamsız ailesine günlük yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla tekerlekli sandalye desteğinde bulundu.

Kocabıyık, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, öğrencilerin bu tür gönüllü çalışmalara katılımından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.