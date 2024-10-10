Amasya Üniversitesi Tasarım Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Bölümü öğrencileri, kadın cinayetlerine tepk göstermek amacıyla derslere siyah giysi giyerek girdi.
Amasya Üniversitesi Tasarım Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Bölümü öğrencileri, siyah giysiler giyerek derse girerek kadın cinayetlerine tepki gösterdi.
Öğrenciler, kadın cinayetlerinin son bulmasını diledi.
Son Dakika › Güncel › Öğrencilerden Siyah Giysiyle Protesto - Son Dakika
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