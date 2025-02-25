Öğrencilerden Yaşlılara Mektup Dostluğu - Son Dakika
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Öğrencilerden Yaşlılara Mektup Dostluğu

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Tokat'ta ortaokul öğrencileri, huzurevi sakinleriyle mektuplaşarak toplumsal dayanışmayı güçlendirdi.

25.02.2025 11:36
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Ortaokul öğrencileri yaşlılar ile mektup arkadaşı oldu

TOKAT - Tokat'ta ortaokul öğrencilerinin "Mektup arkadaşı" etkinliğiyle gençler ve yaşlılar arasında anlamlı bir köprü kurularak toplumsal dayanışma güçlendirildi.

Zile ilçesinde anlamlı bir sorumluluk projesi hayata geçirildi. Fevzi Çakmak Ortaokulu İngilizce Öğretmeni Kadime Türkyılmaz'ın girişimleriyle yaşlı bireyler ile genç nesiller arasında köprü kurmak amacıyla "Mektup arkadaşı" etkinliği düzenlendi. Etkinlik çerçevesinde huzurevi sakinleri ile gönüllü gençler, birbirlerine mektuplar yazarak duygularını paylaştı. Huzurevi sakinleri kendilerine yazılan mektupları büyük bir sevinçle karşılarken, gençler de yaşlı bireylerin hayat tecrübelerinden faydalanma fırsatı buldu. Etkinlik ile toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesine ve yaşlıların yalnız olmadıklarını hissetmelerine katkı sağlandı.

"Geçmişle bugün arasında bağ kurdu"

Zile Kaymakamı Çağlar Tekin, etkinliğin sonunda yaptığı konuşmada, "Büyüklerimizle gençlerimiz arasında kurulan bu güzel bağ, toplumsal dayanışmayı güçlendiriyor. Onların yalnız olmadığını hissettirmek, geçmişle bugün arasında güzel bir köprü kurmak bizler için çok kıymetli" diyerek etkinliğin önemine vurgu yaptı.

Etkinlik Fevzi Çakmak Ortaokulu öğrencilerinin sunduğu müzik konseri eşliğinde, huzurevi sakinleri ve gençlerin birlikte ikramları kabul edip hatıra fotoğrafları çekmeleriyle sona erdi.

Kaynak: İHA

Fevzi Çakmak, Güncel, Kültür, Eğitim, Yaşam, Tokat, Son Dakika

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