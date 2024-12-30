Öğrencilere KADES ve UYUMA Eğitimi

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Lise öğrencileri, KADES ve UYUMA uygulamasını jandarmadan öğrendi

SAKARYA - Sakarya'da jandarma ekiplerince verilen eğitimde Sapanca Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören 255 öğrenci, KADES ve UYUMA uygulaması hakkında bilgi sahibi oldu.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk bölgesinde operasyon ve denetimlerin yanı sıra eğitim faaliyetlerine de devam ediyor. Bu çerçevede Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Aile İçi Şiddetle Mücadele, Çocuk Kısım Amirliği, Trafik Şube Müdürlüğü, İdari Kısım Amirliği ve Sapanca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Sapanca Anadolu Lisesi'nde 47 öğretmen ve 255 öğrenciye, KADES UYUMA uygulaması hakkında bilgi verdi.