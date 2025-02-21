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Öğrencileriyle Kaval Çalan Müdür

32 yıllık eğitimci Güldane Albayrak, dilli kaval kursuna katılarak öğrencileriyle birlikte öğreniyor.

21.02.2025 11:23
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32 yıllık eğitimci, öğrencileri ile sıra arkadaşı oldu

TOKAT - 32 yıllık eğitimcilik geçmişi olan 18 Mart İlkokulu Müdürü Güldane Albayrak, öğrencileriyle birlikte dilli kaval kursuna katılarak hem okul müdürü hem de sıra arkadaşı olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimi tarafından başlatılan "Blok flütten öz çalgımız dilli kavala" projesi, Türk müziğinin önemli unsurlarından biri olan dilli kavalı öğrencilere tanıtmayı ve öğretmeyi amaçlıyor. Tokat il merkezindeki 3 okulda toplamda 90 öğrenci, geleneksel Türk çalgılarından biri olan dilli kavalı öğreniyor. Proje, Türk müziği ve kültürünün korunmasına katkı sağlamakla birlikte, milli ve manevi değerlerin öğrenciler aracılığıyla gelecek nesillere aktarılmasına da önemli bir katkı sunmayı hedefliyor. Proje ile birlikte, müzik derslerinde blok flüt yerine dilli kavalın yer alması öneriliyor. Bu sayede, Türk müziğinin geleneksel çalgıları öğrencilere daha derinlemesine aktarılacak ve müziğin yaşatılması sağlanacak.18 Mart İlkokulu, projeye katkı sağlayan isimlerden biriyle dikkat çekiyor. 58 yaşındaki Okul Müdürü Güldane Albayrak, meslek hayatında 32 yılını tamamladıktan sonra eğitimci kimliğiyle öğrencileriyle birlikte dilli kaval kursuna katıldı. Albayrak, okul müdürü olmanın yanı sıra öğrencileriyle birlikte kaval çalarak, projeye olan katılımı artırıyor ve eğitimin kalitesini yükseltiyor. Onun bu samimi yaklaşımı, öğrencilere sadece müzik eğitimi vermekle kalmayıp aynı zamanda önemli bir rol model olma fırsatını da sunuyor.

Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kır: "Öğretmenlik, Her Zaman Öğrenciliği Gerektirir"

İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kır, öğretmenlik mesleğinin sadece bilgi aktarmakla kalmayıp, aynı zamanda sürekli öğrenmeyi gerektirdiğini belirterek, "Güldane öğretmenimiz ve okul müdürümüz, bu projeyi sahiplenerek, öğrencileriyle birlikte dilli kaval öğrenmek için kurslara katıldı. Kendisi de başarılı bir şekilde kaval çalmayı öğrendi ve projeye katılımını artırdı" dedi.

Proje Koordinatörü Murat Ağıl: "Beceri Temelli Eğitimle Manevi Değerlerimizi Koruyoruz"

Proje hakkında açıklamalarda bulunan Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimi müzik projeleri bölümü koordinatörü Murat Ağıl, "Bu proje, Milli Eğitim Bakanlığımızın Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinde de belirttiği üzere beceri temelli eğitim ve milli manevi değerlerimizin korunmasına yönelik çok özel ve özgün bir çalışma. Öğrencilerimiz, blok flütte Türk müziğinin makamlarını tam olarak yansıtamadığını biliyoruz. Dilli kaval ile hem kendi kültürlerine özgü bir çalgıyı öğrenecekler hem de Türk müziğinin derinliklerine inmeleri sağlanacak. Bu proje çok kıymetli" diye konuştu.

Okul Müdürü Güldane Albayrak: "Öğrencilerimle Birlikte Öğrenmek Beni Mutlu Ediyor"

18 Mart İlkokulu Müdürü Güldane Albayrak, öğrencileriyle birlikte derslerde kaval çalmanın kendisini mutlu ettiğini ve onların hem müdürü hem de sınıf arkadaşı olmanın eğitim sürecine büyük katkı sağladığını söyledi. "Meslekte 32. yılımı tamamladım ama öğrencilerim her zaman benim için en önemli şey oldu. Onlarla birlikte öğrenmek ve sınıf arkadaşı olmak çok değerli bir deneyim. Bazen öğrenci arkadaşlarımdan yardım alarak onlarla birlikte çalıştım. Bu deneyimi yaşamak gerçekten çok özel" dedi.

Kaynak: İHA

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