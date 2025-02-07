Öğretmen Adaylarına Afet Eğitimi Önerisi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Öğretmen Adaylarına Afet Eğitimi Önerisi

Öğretmen Adaylarına Afet Eğitimi Önerisi

Prof. Dr. Demircioğlu, öğretmen adaylarına afet eğitimi verilmesini ve bilincin artırılmasını vurguladı.

07.02.2025 17:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Hakkı Demircioğlu, öğretmen adaylarına afet eğitimi verilmesi önerisinde bulundu.

Demircioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, eğitim fakültelerinde müfredattan başlayarak öğretmenlere afet bilinci ve farkındalığın oluşturulması gerektiğini belirtti.

Öğretmen adaylarının doğal afetlerle ilgili bilgi, beceri ve tutumları geliştirilirse doğrudan ve dolaylı şekilde tüm toplumun bilinçlendirilmiş olacağını vurgulayan Demircioğlu, asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin Türkiye'de ekonomik, sosyolojik, psikolojik ve fiziksel travmalara yol açtığını anlattı.

Demircioğlu, coğrafyadaki deprem gerçekliğinin bir kez daha gün yüzüne çıktığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bundan sonra da depremlerin yaşanacağı ve depreme hazırlıklı olunması gerektiğini acı tecrübelerle milletimize hatırlattı. Olası depremlerde can kaybının en aza indirilmesi için afetlerle ilgili eğitimler çok önemli. Bireylerin ve toplulukların doğal ve insan kaynaklı afetlere karşı hazırlıklı olmaları anlamına gelen afet eğitimi, deprem gibi afetlerde yaşanan can kayıplarının en aza indirilmesinde anahtar konumdadır."

Topluma afet bilincinin kazandırılmasında bütün branş öğretmenlerinin önemli rol oynayabileceğini belirten Demircioğlu, "Özellikle öğretmen adaylarının eğitildiği eğitim fakülteleri, aday öğretmenlerin bu konuda yetiştirilmesinde önemli bir kaynaktır." ifadesini kullandı.

Demircioğlu, eğitim fakültesi öğrencilerinin, geleceğin öğretmenleri olarak toplumun her kesimine afet bilinci ve farkındalığı ulaştırabileceğine dikkati çekerek, "Bu çerçevede öğretmen adayları afetlerin etkileri hakkında bilgi sahibi olursa bundan tüm toplum yarar görür. Çünkü öğretmenler, öğrencilerinin ve ailelerinin bu konudaki farkındalığını artırabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Afet eğitiminin, toplumsal dayanışma ve yardımlaşma kültürünü güçlendireceğine işaret eden Demircioğlu, şunları kaydetti:

"Eğitimciler, bu bilinci öğrencilerine aşılayarak, daha dayanıklı bir toplum oluşturmaya katkıda bulunabilir. Afet durumlarında kriz yönetimi becerileri kazanan öğretmenler, bu bilgileri öğrencilerine aktararak, genç neslin bu konudaki yetkinliğini geliştirebilir. Eğitim fakültesi öğrencilerinin afet eğitimiyle ilgili eğitim almaları ve bu konudaki yetkinliklerini geliştirmeleri toplumun güvenliği, dayanıklılığı ve afete hazırlık için kritik bir adım olacaktır."

Kaynak: AA

İsmail Hakkı Demircioğlu, trabzon, Eğitim, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğretmen Adaylarına Afet Eğitimi Önerisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:10 Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir
23:08 Narin’in babasından Nevzat Bahtiyar’a verilen cezaya itiraz Narin'in babasından Nevzat Bahtiyar'a verilen cezaya itiraz
21:16 Trump, Gazze’yi gasbetme planının detaylarını anlattı Trump, Gazze'yi gasbetme planının detaylarını anlattı
20:19 İmamoğlu’ndan Erdoğan’a yanıt: Bana karşı gösterdiğin sertliğin benzerini Trump’a da göster İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Bana karşı gösterdiğin sertliğin benzerini Trump'a da göster
19:53 Japon deprem uzmanından dikkat çeken tavsiye: Yanınızda mutlaka tuz bulundurun Japon deprem uzmanından dikkat çeken tavsiye: Yanınızda mutlaka tuz bulundurun
09:30 Seyir halindeyken sızan alkollü sürücüyü polis zorla uyandırdı Seyir halindeyken sızan alkollü sürücüyü polis zorla uyandırdı
09:24 ABD’de de göçmenler zincirlere bağlanarak hapishaneye götürüldü ABD'de de göçmenler zincirlere bağlanarak hapishaneye götürüldü
09:19 Fatih Terim’in takımından gol yağmuru Fatih Terim'in takımından gol yağmuru
09:03 İki maçta 12 gol Barcelona, Valencia’yı paramparça etti İki maçta 12 gol! Barcelona, Valencia'yı paramparça etti
09:02 Bahçeli’den 6 Şubat mesajı: Vicdansız güruha rağmen depremin izleri siliniyor Bahçeli'den 6 Şubat mesajı: Vicdansız güruha rağmen depremin izleri siliniyor
08:52 Yasmin Erbil’den Survivor’daki sevgilisi Yiğit Poyraz’a kalpli destek Yasmin Erbil'den Survivor'daki sevgilisi Yiğit Poyraz'a kalpli destek
08:30 Galatasaray’dan gece yarısı bombası İşte maliyeti Galatasaray'dan gece yarısı bombası! İşte maliyeti
08:29 ABD, İsrail’in 25 yıldır istediği “Bombaların Anası“nı sonunda teslim ediyor ABD, İsrail'in 25 yıldır istediği "Bombaların Anası"nı sonunda teslim ediyor
08:12 Ünlü oyuncu Eray Demirkol, baba acısıyla yıkıldı Ünlü oyuncu Eray Demirkol, baba acısıyla yıkıldı
08:09 Tesla almak hayal oldu Büyük zam geldi Tesla almak hayal oldu! Büyük zam geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2025 02:34:47. #1.13#
SON DAKİKA: Öğretmen Adaylarına Afet Eğitimi Önerisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.