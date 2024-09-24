Öğretmene Cinsel İstismar Cezası - Son Dakika
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Öğretmene Cinsel İstismar Cezası

Gaziosmanpaşa'da öğretmen, 14 yaşındaki öğrencisine cinsel istismardan 14 yıl 7 ay hapis cezası aldı.

24.09.2024 12:45
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Gaziosmanpaşa'da özel okuldaki İspanyolca öğretmeninin öğrencisini evine götürerek taciz ettiği öne sürüldü. '15 yaşından küçük olduğunu bilmiyordum' diyerek savunma yapan öğretmene 14 yıl 7 ay hapis cezası verildi.

Gaziosmanpaşa'da özel okulda görevli 28 yaşındaki İspanyolca öğretmeni B.N.Ç. 14 yaşındaki öğrencisi M.A. ile sosyal medya üzerinden mesajlaşmaya başladı. Edinilen bilgilere göre bir süre sonra öğretmen B.N.Ç., öğrencisini evine davet ederek cinsel istismarda bulundu. Yaşanan bu durumu fark eden M.A.'nın babası, oğlunun telefonunu inceledikten sonra savcılığa başvuruda bulundu. Pedagog eşliğinde ifadesi alınan M.A., öğretmeniyle sosyal medya üzerinden mesajlaştıklarını ve aralarında yakınlaşma olduğunu söyledi. 27 Mayıs'tan itibaren öğretmeninin evine gidip film izlediklerini ve 4 kez cinsel birliktelik yaşadıklarını anlatan öğrenci, kimsenin zorlamadığını kendi istekleriyle birlikte olduklarını ancak durumu ailesinin öğrenmesi üzerine utandığı için şikayetçi olduğunu belirtti.

'15 YAŞINDAN KÜÇÜK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM'

Gözaltına alındıktan sonra ifade veren 28 yaşındaki İspanyolca öğretmeni B.N.Ç. ise ifadesinde, öğrencisinin ilk mesajı attığını söyleyerek, "Cinsel birliktelik yaşamadık. 15 yaşından küçük olduğunu bilmiyordum, bana 16 yaşında olduğunu söyledi. Yaşının küçük olduğunu bilseydim, sevgili olmazdım" dedi. İfadesinin ardından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. İspanyolca öğretmeni B.N.Ç., 'Cebir Tehdit ve Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' ve 'Çocuğun Cinsel İstismarı' suçları kapsamında 14 yıl 7 ay hapis cezası aldı. Tutuklu yargılanan öğretmen 4 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi. Tutuksuz yargılama devam ederken kararın onanması halinde öğretmen tekrar tutuklanarak cezaevine gönderilecek.

Kaynak: DHA

Gaziosmanpaşa, 3-sayfa, Eğitim, Güncel, Hukuk, Suç, Son Dakika

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