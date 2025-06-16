Öğretmenler Sorunlarını Saadet Partisi ile Görüştü

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, ek atama bekleyen öğretmenler, mülakat mağduru ve özel sektör öğretmenlerinden oluşan heyeti kabul etti.

Saadet Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşmede, öğretmenlerin karşılaştığı güncel sorunlar ve çözüm talepleri masaya yatırıldı. Heyet, özellikle atama bekleyen binlerce öğretmenin yaşadığı mağduriyete dikkat çekerken, mülakat sistemine yönelik eleştirilerini ve özel sektörde çalışan öğretmenlerin düşük ücret ve güvencesiz çalışma koşullarına dair taleplerini Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'a iletti.