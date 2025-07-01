İslahiye'de Boğaziçi Atatürk Anadolu Lisesi'nin sıraları, idareciler ve öğretmenler tarafından onarıldı.
Lisede görevli olan idareci ve öğretmenler, seminer dönemi çalışmaları kapsamında, 20 sınıfın yıpranmış sıralarını zımparalayıp vernikleyerek yeniledi.
Okul Müdürü Abdullah Alkan, emeği geçenlere teşekkür ederek yeni eğitim öğretim döneminde öğrencilerin temiz sıralarda eğitim görmelerini hedeflediklerini belirtti.
Son Dakika › Güncel › Öğretmenlerin Sıra Yenileme Çabası - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?