Oğul Babayı Darbedip Öldürdü

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Uşak'ta oğlu tarafından darbedilen baba, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Aybey Mahallesi İkinci Yürek Sokak'ta Remzi Deniz (23) ile babası Engin Deniz (58) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Remzi Deniz, babasını sopayla darbetti.

Komşuların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Engin Deniz, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Şüpheli Remzi Deniz, polis ekiplerince gözaltına alındı.