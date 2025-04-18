Çorum'un Oğuzlar ilçesinde Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) mobil aracıyla erken kanser teşhis taraması gerçekleştirdi.
Çorum İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı mobil araç, Oğuzlar Devlet Hastanesi bahçesinde mamografi çekimi yaptı.
Ayrıca sağlık personeli, ilçedeki kadınları meme kanseri, erken teşhisin önemi ve kişisel muayene yöntemleri hakkında bilgi verdi.
KETEM mobil aracının her ay Oğuzlar ilçesinde kanser taraması yapacağı bildirildi.
Son Dakika › Güncel › Oğuzlar’da Kanser Taraması - Son Dakika
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