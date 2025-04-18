Oktay Sinanoğlu'nun 10. Yılı Anılıyor

Ömrünü bilime ve Türkçenin gelişmesine adayan, 28 yaşında "dünyanın en genç profesörü" ünvanını kazanan ve "Türk Einstein" olarak tanınan kimya mühendisi Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu, vefatının 10. yılında kabri başında anıldı.

Üsküdar'da Karacaahmet Mezarlığı'ndaki anma törenine, Zeytinburnu'ndaki Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu Ortaokulu öğretmenleri ve öğrencileri katıldı.

Okulun Kurucu Müdürü Abdulkadir Erkan Tarihçi, AA muhabirine, okulun 2024-2025 eğitim öğretim yılında açıldığını söyleyerek, "Okulumuzun açılış yılı, Oktay Sinanoğlu hocamızın da vefatının 10. yılına denk geldi. Bu vesileyle hocamızı kabri başında yad etmek, hayır dualarıyla anmak istedik. Dolayısıyla öğretmenler ve öğrencilerimizle hocamızın kabrinin başındayız." dedi.

Sinanoğlu'nun çalışmalarıyla, bilime sunduğu katkıyla, Türk milleti ve medeniyetine verdiği değerle gönüllerde mümtaz bir yere sahip olduğunu vurgulayan Tarihçi, onun manevi mirasını taşıyacaklarını ifade etti.

Anma töreni, duaların ardından sona erdi.

Moleküler biyoloji, kimya ve matematik ile Türkçe alanlarındaki çalışmalarıyla bilinen Oktay Sinanoğlu, 80 yıllık ömrüne birçok eser sığdırmıştı.