Okula Başlama Yaşı Tartışmaları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Okula Başlama Yaşı Tartışmaları

29.06.2025 11:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prof. Dr. Levent Eraslan, 60 aylık çocukların okula hazır olmadığını belirterek yaşın yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, yapılan araştırmaların 60 aylık çocukların eğitim öğretim sürecine hazır olmadığını ortaya koyduğunu, okula başlama yaşının yeniden tartışılması gerektiğini ifade etti.

Eraslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2012-2013 öğretim yılında 4+4+4 eğitim modeline geçilmesinin ardından okula başlama yaşının 60'ıncı aya indiğini hatırlattı.

Aradan geçen süreçte 60'ıncı ayda okula başlamanın çeşitli problemlere yol açtığının görüldüğünü belirten Eraslan, 2019'da yapılan bir düzenlemeyle, velilerin isteği ve onayıyla 66 ile 69'uncu aylardaki çocukların da okula kabul edilmesiyle çocuklar arasında ay farklarının ortaya çıktığını söyledi.

Bu çok önemli bir problem olduğunu vurgulayan Eraslan, "60 ay dediğimiz 5 yaş grubunun, yapılan tüm araştırmalarda bilişsel, duyusal, psikomotor ve fiziksel olarak eğitim öğretim sürecine hazır olmadığı ve özellikle küçük kas gelişimine tam erişmediğini görmekteyiz. Bir sınıfta neredeyse 14 ay yaş farkı olan çocukların olduğunu görüyoruz. Sınıfta ortaya çıkabilecek eğitimsel ve yönetimsel problemleri de göz önüne aldığımız zaman artık okula başlama yaşında bir dengenin tartışmaya açılması gerekiyor." dedi.

Okullarda ortaya çıkan akran zorbalığının temel sebeplerinden birinin de yaş farkı olduğuna işaret eden Eraslan, aynı sınıf seviyesinde olup aralarında yaş farkı bulunan öğrencilerin kendi aralarında sosyal ve duyuşsal problemler yaşadığına dikkati çekti.

Eraslan, son dönemde dünyada ve Türkiye'de artış gösteren akran zorbalığının, aynı yaş grubundaki bireylerin birbirlerine gösterdiği sistematik zarar verme davranışları olduğunu, bunun engellenmesi için okul başlangıç yaşının dengelenmesi gerektiğini kaydetti.

"Bir sınıfta farklı yaş gruplarından çocuklar var"

Gelecek dönemlerde okul başlama yaşıyla alakalı bir düzenlemeye gidilmesi ve eğitim uzmanlarının uzlaşıya vardığı bir yaş standardının belirlenmesi gerektiğini dile getiren Eraslan, şunları kaydetti:

"Şu anda baktığımız zaman 66-72 ay yaş grubunun uygun olduğu düşünülmekte, ancak buna karar vericiler tartışıp karar verecek. Biz bilim insanları onlara çeşitli önerilerde bulunuyoruz, çünkü öğrencinin sadece yaş olarak belli bir standardı doldurması önemli değil. Çocuğun hazır bulunuşuyla öğrenme kapasitesi dediğimiz ve süreç içerisinde bir davranışı kazanmaya dönük yeterliliklerinin, ön koşul öğrenmelerinin ortaya konulması gerekiyor. Bu yüzden bu standardı ortaya koyabilirsek gelecek dönemlerde sınıflarda öğretmenlerin de çok rahat edeceğini düşünüyorum. Şu anda bir sınıf seviyesinde farklı yaş gruplarından çocuklar var. Bir kısmı okuma yazmaya çok hızlı geçebilirken, sınıf kurallarına, okula uyum gösterebilirken diğer tarafta neredeyse anaokulu yaş grubunda çocuklar görmekteyiz."

Eraslan, okul öncesi eğitimin zorunlu kılınması gerektiğini, öğrencilerin temel eğitime başlamadan önce bir yıl okul öncesi eğitimde kalmasının, öğrenme sürecine daha hazır başlamalarını sağlayacağını söyledi.

Çocukların, okula başlamadan önce alacağı bu bir yıllık zorunlu eğitimle psikolojik, psikomotor ve bilişsel olarak sürece hazırlanıp, temel eğitime çok rahat geçeceğine işaret eden Eraslan, Hem öğretmenlerin, hem anne babaların, hem de sistemin böyle bir düzenlemeye ihtiyacı var." diye konuştu.

"Ara gücü sağlayan personel bulamıyoruz"

Eraslan, 4+4+4 sisteminin ilk yılı olan 1'inci sınıf ile son yılı olan 12'nci sınıfın birçok tartışmanın odağında olduğunu aktararak, şunları ifade etti:

"Tüm dünyanın gelişimine baktığımızda, özellikle Avrupa ülkelerinde çocukların mesleki ve teknik eğitime yönlendirilmeleri, erken yaşta mesleki ve teknik eğitimle tanışmaları ve ara insan gücü olarak, teknisyen ve tekniker olarak yetiştirilmeleri önemsenmekte. Yani herkesin mühendis olduğu bir yerde, bu ara gücü sağlayan personeli bulamıyoruz. Bu yüzden iş dünyasının da emek piyasasının da talebi bu. Yani değişen teknolojiye uygun iş piyasalarına istihdam kanallarının oluşturulması gerekiyor. Bu yüzden 12'nci sınıfta farklı modellerin oluşacağını biz görmekteyiz. Bunlar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tartışılıyor. Son sınıfın seçmeli olmasından 3+1 seçeneğine kadar birçok seçenek masada. Bir de 21. Milli Eğitim Şurası toplanacak. Burada bu konuların da ele alınacağını söyleyebiliriz."

Eraslan, 2012'deki ihtiyaçlar ile 2025'tekilerin farklılık gösterdiğini belirterek, "Sistemin mutlaka kendini yenilemesi gerekmekte. Okula başlama yaşı ile mezuniyet yılı olan 1'inci ve 12'nci sınıfların mutlaka gözden geçirilmesi gerekiyor." dedi.

Kaynak: AA

Eğitim, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Okula Başlama Yaşı Tartışmaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otobüste etek altı fotoğraf çektiği iddia edilen emekli hakime gözaltı Otobüste etek altı fotoğraf çektiği iddia edilen emekli hakime gözaltı
Sakarya’daki orman yangını Bilecik’e sıçradı Köyler boşaltıldı, asker sahaya indi Sakarya'daki orman yangını Bilecik'e sıçradı! Köyler boşaltıldı, asker sahaya indi
Kılıçdaroğlu’ndan kayyum tartışmaları sürerken dikkat çeken ziyaret Kılıçdaroğlu'ndan kayyum tartışmaları sürerken dikkat çeken ziyaret
Ekibine bile talimat verdi İşte Sergen Yalçın’a teklif yapacak takım Ekibine bile talimat verdi! İşte Sergen Yalçın'a teklif yapacak takım
Kurtulmaya çalışırken vincin altında kalarak can verdi Kurtulmaya çalışırken vincin altında kalarak can verdi
Jeff Bezos’tan eşine dudak uçuklatan düğün hediyesi Jeff Bezos'tan eşine dudak uçuklatan düğün hediyesi
Cep telefonu bomba gibi patladı Cep telefonu bomba gibi patladı
Parkta oturan genç kızları önce takip sonra taciz etti Parkta oturan genç kızları önce takip sonra taciz etti
Tüm dünyanın gözü o noktada İran nükleer tesislerde kazıya başladı Tüm dünyanın gözü o noktada! İran nükleer tesislerde kazıya başladı
Otomobili hurdaya çeviren ölümlü kazanın görüntüleri ortaya çıktı Otomobili hurdaya çeviren ölümlü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Akaryakıtta tarihin en büyük indiriminin sevinci 2 gün sürdü Akaryakıtta tarihin en büyük indiriminin sevinci 2 gün sürdü

11:32
Köprüden atlayan iş insanı İlhan Arık’ın veda notu ortaya çıktı
Köprüden atlayan iş insanı İlhan Arık'ın veda notu ortaya çıktı
10:51
Bakan Tunç: Orman yangınlarıyla ilgili soruşturmalarda 17 kişi gözaltına alındı
Bakan Tunç: Orman yangınlarıyla ilgili soruşturmalarda 17 kişi gözaltına alındı
10:44
Ukrayna’ya ait kamikaze drone, tuvaletteki Rus askerini hedef aldı
Ukrayna'ya ait kamikaze drone, tuvaletteki Rus askerini hedef aldı
10:07
Bakan Yumaklı: Bilecik-Sakarya sınırındaki yangın büyük oranda kontrol altına alındı
Bakan Yumaklı: Bilecik-Sakarya sınırındaki yangın büyük oranda kontrol altına alındı
10:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tam uçağa binerken yakalayıp bakın ne istedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tam uçağa binerken yakalayıp bakın ne istedi
10:30
Annesi gözü önünde öldürülen çocuk dehşet anlarını anlattı: Her şey benim odamda oldu
Annesi gözü önünde öldürülen çocuk dehşet anlarını anlattı: Her şey benim odamda oldu
10:30
Fuhuş operasyonunda pes dedirten yöntem Dijital katalog bile yapmışlar
Fuhuş operasyonunda pes dedirten yöntem! Dijital katalog bile yapmışlar
10:27
Haluk Levent’ten gelin ve damada unutulmaz jest
Haluk Levent'ten gelin ve damada unutulmaz jest
10:26
İkinci kez dede olma sevincini yaşayan Hüsnü Şenlendirici davul ve zurna eşliğinde kutlama yaptı
İkinci kez dede olma sevincini yaşayan Hüsnü Şenlendirici davul ve zurna eşliğinde kutlama yaptı
10:20
İsrail’in “öldürdük“ dediği 2 kritik isim Tahran’daki cenazede ortaya çıktı
İsrail'in "öldürdük" dediği 2 kritik isim Tahran'daki cenazede ortaya çıktı
10:16
Mauro Icardi ve Wanda Nara arasında yeni kriz Saatlerce bekledi eve polis geldi
Mauro Icardi ve Wanda Nara arasında yeni kriz! Saatlerce bekledi eve polis geldi
09:58
Elveda Youssef En-Nesyri Rekor bonservis duyuruldu
Elveda Youssef En-Nesyri! Rekor bonservis duyuruldu
09:36
Uçakta valizi kaybolan Alya, sahneye bornozla çıktı
Uçakta valizi kaybolan Alya, sahneye bornozla çıktı
09:35
Akaryakıtta tarihin en büyük indiriminin sevinci 2 gün sürdü
Akaryakıtta tarihin en büyük indiriminin sevinci 2 gün sürdü
09:35
Otomobili hurdaya çeviren ölümlü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Otomobili hurdaya çeviren ölümlü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2025 12:19:47. #7.11#
SON DAKİKA: Okula Başlama Yaşı Tartışmaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.