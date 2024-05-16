Oltu Çayı'nın debisi yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Oltu Çayı'nın debisi yükseldi

Geniş Video İzle

Erzurum'un Oltu ilçesinden geçen Oltu Çayı'nın, yağan yağmurlar ve karların erimesi sonucu debisi yükseldi. Oltu Çayı'nın taşkın ve sele olması ihtimali geçmiş yıllarda vatandaşı korkutuyordu, ancak son yıllarda yapılan çalışmalar ve alınan önlemler sonucu taşkın ve sel yaşanmıyor. Çayın debisi son bir haftada sağanak yağmur sonrası en üst noktalara kadar yükseldi ve vatandaşlar bu senenin bereketli geçeceğini ifade etti.

16.05.2024 09:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Oltu Çayı'nın debisi yükseldi

ERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesinden geçen Oltu Çayı'nın, yağan yağmurlar ve karların erimesi sonucu debisi yükseldi.

Her yıl bu aylarda karların erimesi ve yağışların yoğunlaşması nedeniyle coşan Oltu Çayı'nın taşkın ve sele olması ihtimali geçmiş yıllarda vatandaşı korkutuyordu. Ancak son yıllarda yapılan çalışmalar ve alınan önlemler sonucu Oltu Çayı'nın taşkın ve sele yol açmaması vatandaşları mutlu ediyor. Çoruh Nehri'ni besleyen önemli kollardan biri olan Oltu Çayı'nın debisi, son bir haftada sağanak yağmur sonrası en üst noktalara kadar geldi. İlçe merkezinden geçen çayın akışını izleyen vatandaşlar ise, bu senenin bereketli geçeceğini ifade ettiler.

Oltu ile sakinlerinden İbrahim Kara, "Oltu çayının coştuğunu görüyoruz. Çayın etrafındaki evlerin dikkatli olmasını ve özellikle çocukların bu aylarda uzak tutmaları gerekir. Yağmurların yavaş yağması da çok güzel. En azından sel gelmiyor." dedi.

Kaynak: İHA

Sağanak Yağmur, Erzurum, Yağan, Oltu, Çevre, Hava Durumu, Doğa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Oltu Çayı'nın debisi yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:38 Toptancının verdiği fiyatı beğenmeyince bir kamyon patlıcanı çöpe döktüler Toptancının verdiği fiyatı beğenmeyince bir kamyon patlıcanı çöpe döktüler
10:09 Emniyeti sarsan sorular Ev hapsindeki gizli tanık M7 nasıl yurt dışına kaçtı Emniyeti sarsan sorular! Ev hapsindeki gizli tanık M7 nasıl yurt dışına kaçtı?
08:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yanlış aday yüzünden kaybettik“ diyerek 2 ili işaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yanlış aday yüzünden kaybettik" diyerek 2 ili işaret etti
07:57 AK Parti grubunda gergin anlar Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti AK Parti grubunda gergin anlar! Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti
07:18 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 3 sivil ile 1 komiser daha gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 3 sivil ile 1 komiser daha gözaltına alındı
11:21 Taraftarın rüyası gerçek oluyor Anderson Talisca, Beşiktaş’a geri dönebilir Taraftarın rüyası gerçek oluyor! Anderson Talisca, Beşiktaş'a geri dönebilir
11:19 Kaş Adliyesi’nde başsavcı ile avukat arasında tuvaleti kullanma tartışması Kaş Adliyesi'nde başsavcı ile avukat arasında tuvaleti kullanma tartışması
11:00 ABD’de satılık köy Tamamı için 213 milyon lira talep ediliyor ABD'de satılık köy! Tamamı için 213 milyon lira talep ediliyor
10:54 Kızını öldüren torununda şikayetçi olmadı Babannenin mahkemedeki sözleri şaşkınlığa neden oldu Kızını öldüren torununda şikayetçi olmadı! Babannenin mahkemedeki sözleri şaşkınlığa neden oldu
10:52 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin iddia oranları belli oldu Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin iddia oranları belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2024 11:59:12. #1.13#
SON DAKİKA: Oltu Çayı'nın debisi yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement