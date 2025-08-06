Oltu\'da Yangın: Müstakil Ev Küle Döndü

Erzurum'un Oltu ilçesinde yangın çıkan müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

Cumhuriyet Mahallesi Sefer Sokak'taki bir evde akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbarı üzerine adrese Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, müstakil ev kullanılamaz hale geldi.