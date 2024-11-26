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Oltu'ya son 20 yılın en yoğun kar yağışı

ERZURUM - Oltu ilçesinde son yılların en yoğun kar yağışı etkili oluyor. İlçe merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaşırken, yüksek kesimlerde ise bu rakam 80 santimetreyi buldu. Yağışlar, Oltu'nun doğal güzelliklerini beyaza bürürken, ilçede kartpostallık görüntüler de ortaya çıktı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı'na bağlı Oltu Karla Mücadele ekipleri, yoğun kar nedeniyle kapanan köy yollarını açmak için seferber oldu. Ekipler, mesai saati gözetmeksizin aralıksız çalışarak, zaman zaman yolda mahsur kalan araçları halatla çekerek yardım etti.

Oltu Köroğlu Ormanları'nda oluşan beyaz örtü ise doğa severlerin ilgisini çekti. Görsel güzellikler adeta bir kartpostalı andırırken, ekipler, iş makinelerinin yakıt ihtiyaçlarını karşılayarak kesintisiz bir şekilde çalışmalarına devam etti.

Oltu'daki karla mücadele çalışmaları, hem ilçedeki ulaşımın sağlanması hem de halkın günlük yaşamının olumsuz etkilenmemesi için büyük bir özveriyle sürdürülüyor.