Ölüler Günü Festivali Başlıyor

MEKSİKA, 30 Ekim (Xinhua) -- Meksika'nın başkenti Meksiko'nun güneyindeki Xochimilco'da Ölüler Günü festivalinde kullanılması gelenek haline gelen kadife çiçeklerini taşıyan bir çiftçi, 29 Ekim 2024.
Meksika'da Ölüler Günü festivali 1 ve 2 Kasım tarihlerinde kutlanıyor. (Fotoğraf: Francisco Canedo/Xinhua)
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