Omdurman'daki Büyük Pazar Açıldı

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OMDURMAN, 14 Kasım (Xinhua) -- Sudan'ın başkenti Hartum'un kuzeyindeki Omdurman şehrinde bulunan Büyük Pazar'daki satıcı, 13 Kasım 2024.

Büyük Pazar'daki bazı esnaflar son günlerde ticari faaliyetlerine yeniden başladı.

Hartum'un en büyük pazarlardan biri olan Büyük Pazar, Sudan Silahlı Kuvvetleri ile paramiliter Hızlı Destek Güçleri arasındaki savaş nedeniyle bir yıldan uzun bir süredir kapalıydı. (Fotoğraf: Mohamed Khidir/Xinhua)