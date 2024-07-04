OMÜ Havza MYO Mezuniyet Töreni Gerçekleştirildi

Güncel

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Havza Meslek Yüksekokulunda (MYO) mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat. törendeki konuşmasında, mezun öğrencileri kutlayarak, "Akademik eğitim kadar önemli olan bir değer daha var hayatta. Sizlere tavsiyem dürüst, çalışkan ve özverili olun. Bu ülkenin sizlere ihtiyacı var. Bunun bilinci ile hayatınıza yön verin. Sizleri ve aileleriniz kutluyorum." dedi.

Havza MYO Müdürü Doç. Dr. Ercan Tural da öğrencilerden sadece kendileri ve aileleri için değil, ülkeleri ve insanlık için de başarılı olmaları gerektiğini unutmamaları gerektiğini söyledi.

Konuşmaların ardından yüksekokulu ve bölümlerini dereceyle tamamlayan öğrencilere belgeleri Kaymakam Ayvat ile Belediye Başkan Vekili Yazı İşleri Müdürü Fatih Çeri, Tural ve diğer davetlilerce verildi.

Başarı belgesi dağıtımı sonrası mezun olan 300 öğrenci, keplerini havaya atarak kutlama yaptı.