Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, Ulaştırma Amirliğinde görev yapan personelle buluştu.
Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Denk'in eşlik ettiği Önge, kahvaltıda bir araya geldiği işçilerle görüştü.
Çalışanların taleplerini dinleyen Önge, kar yağışlarına karşı yapılan hazırlık çalışmalarını inceledi.
Önge, işçilerle buluşmaya devam edeceklerini belirtti.
Son Dakika › Güncel › Önge, Ulaştırma Amirliği Personeliyle Buluştu - Son Dakika
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