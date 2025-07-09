Optisyenlikte Yeni Düzenleme - Son Dakika
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Optisyenlikte Yeni Düzenleme

09.07.2025 11:13
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TBMM'de görüşülen teklifle, korsan optisyenler engellenerek sektör denetimi artırılacak.

TBMM'de görüşmeleri devam eden kanun teklifiyle, optisyen-gözlükçü işletmelerinin faaliyette bulunmalarına ilişkin esaslar düzenlenirken, sektör, bu düzenlemeyle korsan optisyenlerin önlenmesini bekliyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, TBMM'de görüşülen kanun teklifiyle, Optisyenlik Hakkında Kanun'daki değişiklik yapılması öngörülüyor.

Teklife göre, optisyenler, müessese faaliyetlerine ilişkin kayıtları, Sağlık Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslara uygun olarak tutmak zorunda olacak.

Optisyenlik uygulamalarına aykırı hareket edenlere 100 bin liradan 1 milyon liraya kadar idari para cezası verilecek. "Optisyenlik uygulamaları", "optisyenlik müessesi", "mesul müdür", "müessesede bulunma", "istisnalar", "optisyenlik ünvanı", "kayıt" ve "denetim" kapsamındaki yasakların 5 yıl içinde tekrarı halinde idari para cezası 2 kat uygulanacak ve bu süre içinde "optisyenlik uygulamalarına" üçüncü defa aykırı davranan optisyen 1 yıl süreyle meslekten menedilecek.

Odalara üyelik gerekecek

Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde asli ve sürekli kadrolarda çalışanlar ile gözlükçülük ruhsatnamesini haiz olup aynı mekanda eczacılık faaliyetini birlikte yapan eczacılar hariç olmak üzere odalara üye olmayan optisyen-gözlükçüler, mesleki faaliyette bulunamayacak.

Optisyenlik işletmesi açıp işletmek isteyen gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişileri, müesseselerini 30 gün içinde bağlı bulundukları ticaret veya esnaf siciline tescil ettirmekle ve sicil gazetesinde ilan ettirmekle yükümlü olacak.

Sınırları içinde odaya kayıtlı en az 150 meslek mensubu bulunan her ilde bir oda kurulacak. Genel kurul, odaya kayıtlı üyelerin toplanması ile oluşacak ve yılda bir defa eylül ayında toplanacak.

Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliğine ilişkin düzenlemeler

Teklifle, optisyen-gözlükçüler odalarının yanı sıra Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliğine yönelik düzenlemelere de gidildi.

Ayrıca, kanun ve meslekle ilgili diğer mevzuatın kendisine yüklediği görevleri yerine getirmeyen, meslek onuruna uymayan eylem ve davranışlarda bulunan veya birlik genel kurulu kararlarına aykırı hareket eden meslek mensuplarına "kınama", "para cezası" ve "meslek icrasını durdurma" gibi cezalar uygulanacak.

"Haksız rekabetin önüne geçilecek"

Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği Başkanı Ergün Karaçanak da söz konusu teklifle birlik organ ve yetkilerinin yeniden yapılandırılacağını belirterek, böylece birliğin tam manasıyla faaliyetlerini icra edeceğini söyledi.

Teklifle, meslektaşlarının kamuya daha sağlıklı hizmet vermesi ve etkin denetiminin sağlanacağına işaret eden Karaçanak, şunları kaydetti:

"Düzenlemeyle getirilecek odalara üyelik şartıyla, sahte diplomaların önüne geçecek çifte kontrol mekanizması ve mesleki disiplin sağlanacak. Böylece, tüketiciyi korsan optisyenlerden korumuş olacağız. Ayrıca, tüketiciler şikayetlerini doğrudan odalarımız vasıtasıyla da yapabilecek. Böylece biz de uzlaştırma ve problem çözmede daha etkin olacağız. Ayrıca, halihazırda yasak olan internet üzerinden tıbbi cihaz kapsamındaki ürünlerin satışını artık biz de denetleyebilecek ve gördüğümüz usulsüzlükleri gerekli cezai işlemlerin yapılması için ilgili idarelere bildireceğiz. Vatandaşın internetten değil optisyenlerden alışveriş yapması, göz sağlıkları açısından önem taşıyor. Ayrıca meslektaşların teknolojiye uyum sağlaması noktasında alabileceği eğitim ve çalışmalar yönüyle bu kanun, bizim için büyük bir kazanım olacak. Optisyenlik, zincir mağazaların ticaret için yaptığı bir meslek olmaya başladı. Bu düzenleme, haksız rekabetin önüne geçilmesi için de büyük fayda sağlayacaktır."

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Sağlık, Hukuk, Kamu, Son Dakika

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