Ordu\'da 4 Hükümlü Yakalandı

Ordu'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri ve Asayiş Timlerince nitelikli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildiği belirtildi.
Açıklamada, ekiplerin 6-22 Ekim tarihleri arasında yaptığı araştırma sonucunda, haklarında çeşitli suçlardan 27 yıl 2 ay 27 gün, 23 yıl 10 ay 20 gün, 15 yıl ve 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişiyi yakaladıkları kaydedildi.
Yakalanan hükümlülerin, işlemlerin ardından cezaevine gönderildiği vurgulandı.
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