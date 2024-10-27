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Ordu'da Bal Döner Fuarı

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Ordu'daki Arıcılık Fuarı'nda sergilenen bal döner katılımcılardan büyük ilgi gördü.

27.10.2024 01:10
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Bu da baldan döner

Ordu'da düzenlenen 'Arıcılık ve Arı Ürünleri Fuarı'nda sergilenen baldan döner ilgi çekti

ORDU - Ordu'da düzenlenen 'Arıcılık ve Arı Ürünleri Fuarı'nda sergilenen baldan döner, katılımcıların ilgisini çekti.

Ordu'da 'Arıcılık ve Arı Ürünleri Fuarı' açıldı. Yeni Ordu Stadı kapalı otoparkında açılışı gerçekleştirilen ve 28 firmanın iştirak ettiği fuar, 27 Ekim tarihinde sona erecek. Katılımın yüksek olduğu fuarda en dikkat çeken ürünlerden birisi ise baldan yapılan döner oldu. Ordu Arıcılar Birliği standında sergilenen ve kristalleşmiş hali alması bir seneyi bulan bal döner, küçük külahlar eşliğinde katılımcılara ikram edildi. Sergilenen baldan döner ile katılımcılara, gerçek balın bu şekilde kristalleştiği de anlatıldı.

"Bal döneri gerçekten çok ilgi gördü"

İlde ilk kez böyle bir fuar düzenlendiğini belirten Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Akın Çiftçi, bundan sonraki süreçte bunu geleneksel hale getireceklerini söyledi. Fuarda sergilenen bal dönerin ilgi çektiğini ifade eden Çiftçi, "Bal döner, balımız kristal olmuş hali. Arıcılarımızın doğadan sofraya ürettiği en değerli besin maddesi kristal olunca algı oluşturuyor. Biz de burada bu balın kristalize olabileceğini ve bu şekilde tüketilebileceğini tüketiciye anlatmak adına yaptık ve gerçekten de ilgi gördü" dedi.

"Gerçek bal mutlaka kristalize olur"

Etin dönerinin yapıldığı gibi balın da dönerinin olduğunu kaydeden Çiftçi, "Balın her şekilde tüketilmesi faydalı olduğu gibi bu şekilde kristalleşmiş olduğunda tüketmek de faydalı. Sonuçta balın donmayı, arının da sokmayı olmaz. Gerçek bal mutlaka kristalize olur. Balın bu hale gelmesi içerisindeki polen ağırlığına göre 3 aydan itibaren kristalleşmeye başlar" ifadelerine yer verdi.

Fuarda baldan döner yiyen tüketiciler ise tadını ve kıvamını beğendiklerini, akışkan bala göre tadının daha yoğun olduğunu söylediler.

Ordu\'da Bal Döner Fuarı
Kaynak: İHA

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