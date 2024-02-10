Ordu'da çıkan yangında 10 yapı kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ordu'da çıkan yangında 10 yapı kullanılamaz hale geldi

Ordu\'da çıkan yangında 10 yapı kullanılamaz hale geldi

Ordu'nun Altınordu ilçesinde deniz kenarındaki özel işletmeye ait kamp alanında çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle çevredeki ahşap ve aynı şekilde inşa edilmiş yapılara sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, 10 yapı kullanılamaz hale geldi.

10.02.2024 17:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'nun Altınordu ilçesinde kamp alanında çıkan yangında, 10 yapı kullanılamaz hale geldi.

Kumbaşı Mahallesi'nde deniz kenarındaki özel işletmeye ait kamp alanında etrafı brandayla çevrili yapıda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, rüzgarın da etkisiyle çevredeki ahşap ve aynı şekilde inşa edilmiş yapılara da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, 10 yapı kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Altınordu, İtfaiye, Ordu, Olay, İtfaiye, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ordu'da çıkan yangında 10 yapı kullanılamaz hale geldi - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2024 00:10:50. #1.13#
SON DAKİKA: Ordu'da çıkan yangında 10 yapı kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement