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Ordu'da ırmağa devrilen araçta kaybolan çiftin cesetleri bulundu - Son Dakika
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Ordu'da ırmağa devrilen araçta kaybolan çiftin cesetleri bulundu

Ordu'nun Ünye ilçesinden Kumru ilçesine gitmek için yola çıkan Alaattin ve Nuray Bükü çiftinin cesetleri, araçlarının Elekçi Irmağı'na devrildiği Pösküden mevkisinde bulundu.

24.12.2023 - 23:45,
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Ordu'da bir süredir kendilerinden haber alınamayan Alaattin ve Nuray Bükü çiftinin cesetleri ırmağa devrilen araçta bulundu.
Alınan bilgiye göre, Ünye ilçesinden Kumru ilçesindeki bir cenazeye gitmek için 61 AR 844 plakalı otomobilleriyle yola çıkan Alaattin (57) ve Nuray Bükü (56) çiftinden haber alamayan yakınları durumu polis ve jandarma ekiplerine haber verdi.
İhbar üzere çalışma başlatan ekipler aracın Kumru ilçesine bağlı Pösküden mevkisinde Elekçi Irmağı'na devrildiğini belirledi.
Ekiplerce iş makinesi yardımıyla sudan çıkarılan otomobilde Alaattin ve Nuray Bükü çiftinin cesetleri bulundu.
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Ordu\'da ırmağa devrilen araçta kaybolan çiftin cesetleri bulundu
Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Ordu'da ırmağa devrilen araçta kaybolan çiftin cesetleri bulundu - Son Dakika
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