Ordu'da Kadınlar Ekonomik Güç Kazanıyor - Son Dakika
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Ordu'da Kadınlar Ekonomik Güç Kazanıyor

Ordu\'da Kadınlar Ekonomik Güç Kazanıyor

Ordu'da kurulan kadın atölyesi, kadınlara temizlik ürünleri üreterek ekonomik gelir sağlıyor.

20.11.2024 11:46
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Ordu Büyükşehir Belediyesince kurulan üreten kadınlar atölyesi, kadınlara ekonomik gelir sağlıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, atölyeyi ziyaret ederek buradaki üretime ilişkin bilgi aldı.

Güler, Ordu'nun girişimci ruhlu kadınlarının bu atölyede sabun, deterjan ve yumuşatıcı gibi temizlik ürünleri üreterek kendi markalarını oluşturduklarını belirtti.

Daha güçlü bir Ordu için kadınların bu tür projelerine destek olmaya devam edeceklerini vurgulayan Güler, "Burası hanımların harika işlere imza attığı bir atölye. Buranın yerini verdik ve kadın girişimciler bu atölyeyi kurdular. Burada çok güzel işler yapıyorlar ve aynı zamanda satıyorlar. Yani yapılan işler amatörce yapılan işler değil, burayı ticari bir işletmeye çevirmişler." ifadelerini kullandı.

Yapılan çalışmaları yakından takip ettiklerini ve desteklediklerini aktaran Güler, şunları kaydetti:

"Yakında lavantadan kozmetikle ilgili çalışmalar da yapılacak. Tıbbi aromatik bitkilerden ilaca dönüştürülecek çalışmalar da yapıyoruz. Herkesin gelip hanımların neler başardığını görmesi lazım. Bu ürünleri kendi işletmelerimizde de kullanıyoruz. Bunu daha da yaygınlaştırarak dışa açılımı sağlayacağız. 19 kadın kooperatifi kurduk. Diğer 18 kooperatifimizi de benzer çalışmaları yapmaya davet ediyoruz."

Ordu Kadın Emeği Geliştirme ve İşletme Kooperatifi Başkan Yardımcısı Zeynep Yazıcı ise ilk defa fındık kokulu sıvı sabun yaptıklarını belirterek, "Katı sabunlarımız da var. Yüzey temizleyici, bulaşık deterjanı, endüstriyel ürünleri geliştirerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Katkı ve destekleri dolayısıyla başkanımıza teşekkür ederiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Ekonomi, Güncel, Kadın, ordu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ordu'da Kadınlar Ekonomik Güç Kazanıyor - Son Dakika

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