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Ordu'da Kar Eğlencesi

Ordu'nun Boztepe'sinde kar yağışı sonrası vatandaşlar kartopu oynayıp pide yedi.

06.02.2025 17:34
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Ordu'da kar yağışı eğlenceye dönüştü

Kimi kar üzerinde Ordu pidesi yedi, kimi karda güreş etti

ORDU - Ordu'nun yüksek kesimli ilçelerinde kar yağışı etkili olurken, 530 metre yüksekliğindeki Boztepe'ye çıkan vatandaşlar kar yağışının keyfini çıkardı. Bazı vatandaşlar kartopu oynayıp karda kayarken, kimisi ise kar üzerinde meşhur Ordu pidesi yiyerek çay içti.

Ordu'da dün yüksek kesimlerde ve yaylalarda başlayan kar yağışı sonucu 530 metre yüksekliğindeki Boztepe bugün itibariyle beyaza büründü. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu Boztepe'ye vatandaşlar fotoğraf çektirirken, bazı vatandaşlar kartopu oynadı. Yoğun bir insan kalabalığının olduğu Boztepe'de vatandaşlar, karın keyfini çıkarttı.

Kar üzerinde pide yediler

Çocuklarını alan aileler poşetlerle kaymaya çalışırken, bazı vatandaşlar ise kar üzerinde güreş etti, kimisi ise meşhur Ordu pidesini yiyerek, çay içti. Bazı işletme çalışanları ise tesislerinin çatılarında bulunan karları kürek yardımıyla temizlerken, kimisi ise işletmelerinin önüne kardan adam yaptı.

"Çok eğlenceli"

Kar yağışı sonrası Boztepe'ye çıktıklarını söyleyen Hatun Çakır, "Kar yağdığını görünce oynamaya geldik, eğlenceli oluyor, çok seviyorum. İnsanların bu karı değerlendirmesi lazım. Kardan adam yapıyorduk, kartopu oynuyoruz" dedi.

Mevlüt Ata isimli vatandaş, "Boztepe'yi çok seviyoruz, burası bütün Orduluların, çok güzel bir yer. Çok kalabalık var, biz de gezmek için geldik" diye konuştu.

Almanya'da yaşayan arkadaşı ile görüntülü sohbet ederek, Boztepe'deki kar güzelliğini gösteren Yüksek Çelebi, "Güzel olan Ordumuz, Boztepe'deki kar yağışı sonrası daha da güzel oldu. Almanya'dan bir arkadaşıma bu güzelliği gösteriyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

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