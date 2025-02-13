Ordu\'da Karla Mücadele: 14 Bin 870 Km Yol Açıldı

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Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin, karla mücadele çalışması kapsamında bir ayda 14 bin 870 kilometrelik yolu ulaşıma açtığı belirtildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, kış sezonuyla 19 ilçede 615 personelin, 324 araç ve iş makinesiyle karla mücadele çalışmalarında görev aldığı ifade edildi.

Ekiplerin, kar yağışının etkili olduğu ve yer yer 70 santimetreyi bulan ilçelerde üs kurduğ, geride kalan son bir ayda 769 mahallede toplamda 14 bin 870 kilometre yolun ulaşıma açıldığı vurgulandı.

Önceliği hasta ve cenaze hizmetlerine veren ekiplerin, son bir ayda 88 hasta ve 79 cenazeye müdahale ettiğie işaret edilen açıklamada, "Meteorolojinin hava tahminlerine göre önümüzdeki haftalarda da yoğun kar yağışı beklenen Ordu'da, Büyükşehir Belediyesi ekip ve ekipmanlarını ilçelerin hizmetine sunarak karla mücadele çalışmalarını sürdürmeye devam edecek." ifadesi kullanıldı.