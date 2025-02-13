Ordu'da Karla Mücadele: 14 Bin 870 Km Yol Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ordu'da Karla Mücadele: 14 Bin 870 Km Yol Açıldı

Ordu\'da Karla Mücadele: 14 Bin 870 Km Yol Açıldı

Ordu Belediyesi, kış ayında 19 ilçede 14 bin 870 km yol açtı, hasta ve cenaze hizmetleri öncelikli.

13.02.2025 18:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin, karla mücadele çalışması kapsamında bir ayda 14 bin 870 kilometrelik yolu ulaşıma açtığı belirtildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, kış sezonuyla 19 ilçede 615 personelin, 324 araç ve iş makinesiyle karla mücadele çalışmalarında görev aldığı ifade edildi.

Ekiplerin, kar yağışının etkili olduğu ve yer yer 70 santimetreyi bulan ilçelerde üs kurduğ, geride kalan son bir ayda 769 mahallede toplamda 14 bin 870 kilometre yolun ulaşıma açıldığı vurgulandı.

Önceliği hasta ve cenaze hizmetlerine veren ekiplerin, son bir ayda 88 hasta ve 79 cenazeye müdahale ettiğie işaret edilen açıklamada, "Meteorolojinin hava tahminlerine göre önümüzdeki haftalarda da yoğun kar yağışı beklenen Ordu'da, Büyükşehir Belediyesi ekip ve ekipmanlarını ilçelerin hizmetine sunarak karla mücadele çalışmalarını sürdürmeye devam edecek." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ordu Belediyesi, Yerel Haberler, Hava Durumu, Ekonomi, Güncel, Yaşam, ordu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ordu'da Karla Mücadele: 14 Bin 870 Km Yol Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:12 Discord’a erişim engeli kaldırıldı Discord'a erişim engeli kaldırıldı
18:42 Zahide Yetiş’e Hulki Cevizoğlu destek çıktı: Kadın vekillerimiz sembolik şiddet uyguladı Zahide Yetiş'e Hulki Cevizoğlu destek çıktı: Kadın vekillerimiz sembolik şiddet uyguladı
17:20 Diyanet’in soruşturma başlattığı Halil Konakçı’ya Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’dan destek Diyanet'in soruşturma başlattığı Halil Konakçı'ya Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan destek
16:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Trump’a: Dünya barışı için büyük tehdit Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a: Dünya barışı için büyük tehdit
16:23 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten TÜSİAD’a sert tepki AK Parti Sözcüsü Çelik'ten TÜSİAD'a sert tepki
08:32 Sinem Kobal’dan ’Aile Albümü’ paylaşımı Sinem Kobal'dan 'Aile Albümü' paylaşımı
08:20 2024 yılında yakalama kararı olan ve aranan 197 bin 940 şüpheli yakalandı 2024 yılında yakalama kararı olan ve aranan 197 bin 940 şüpheli yakalandı
08:10 Ameliyat masasında hastayla ’’pazarlık’’ skandalı Muhasebeci odaya kadar girdi Ameliyat masasında hastayla ''pazarlık'' skandalı! Muhasebeci odaya kadar girdi
07:53 Kartlar havada uçuştu Son saniyede gelen gol ortalığı savaş alanına çevirdi Kartlar havada uçuştu! Son saniyede gelen gol ortalığı savaş alanına çevirdi
07:43 32 il için kar yağışı uyarısı 12 kentte kuvvetli görülecek 32 il için kar yağışı uyarısı! 12 kentte kuvvetli görülecek
07:42 Benfica Monaco’yu deplasmanda yendi İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Benfica Monaco'yu deplasmanda yendi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
07:38 Kılıçdaroğlu’nun avukatı gazetecileri hedef aldı: Peker’e hak vereceğimi düşünmezdim Kılıçdaroğlu'nun avukatı gazetecileri hedef aldı: Peker'e hak vereceğimi düşünmezdim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2025 19:36:30. #1.11#
SON DAKİKA: Ordu'da Karla Mücadele: 14 Bin 870 Km Yol Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.