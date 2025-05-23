Ordu\'da Marangoz Atölyesi Yangını

ORDU'da tek katlı marangoz atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Atölye kullanılamaz hale geldi.
Yangın, Kumru ilçesi Fizme Mahallesi'nde Ahmet Yetişen'e (63) ait tek katlı marangoz atölyesinde çıktı. Atölyeden duman yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince yaklaşık yarım saatlik çalışmayla söndürülürken, atölye ve içindeki eşya kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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