"Ordu'da Parmaklar Yarışıyor" etkinliği yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

"Ordu'da Parmaklar Yarışıyor" etkinliği yapıldı

"Ordu\'da Parmaklar Yarışıyor" etkinliği yapıldı

Ünye'de, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen "Ordu'da Parmaklar Yarışıyor" etkinliği gerçekleştirildi.

05.05.2025 16:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünye'de, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen " Ordu'da Parmaklar Yarışıyor" etkinliği gerçekleştirildi.

Ünye Adnan Menderes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı bölümü tarafından organize edilen yarışmaya, il genelinde 'F' klavye eğitimi verilen dört okuldan 25 öğrenci katıldı.

Yarışmanın bireysel kategorisinde Altınordu Zuver Kaya Ticaret MTAL öğrencilerinden Kuzey Yurtseven birinci, Eray Toksoy ikinci ve Sami Şenyurt üçüncü oldu. Mansiyon ödüllerini ise Ünye Şehit Harun Ateş Özel Eğitim Meslek Okulu'ndan Muhammet Yusuf Gök ile Fatsa Şehit İbrahim Kılıç MTAL'den Emir Ege Aynacı kazandı.

Ayrıca takım kategorisinde dakikada 301,5 vuruş yapan Altınordu Zuver Kaya Ticaret MTAL öğrencileri birinciliği elde etti.

Etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Talat Aktaş, Ünye Adnan Menderes MTAL Müdürü İsa Ünel, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Güncel, Ünye, ordu, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Ordu'da Parmaklar Yarışıyor' etkinliği yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sır ölümler Bir gün arayla cansız bedenleri bulundu Sır ölümler! Bir gün arayla cansız bedenleri bulundu
Arda Güler’den Celta Vigo ağlarına füze Arda Güler'den Celta Vigo ağlarına füze
Netanyahu, Tel Aviv’e saldırıdan sorumlu tuttuğu İran’a misilleme sözü verdi Netanyahu, Tel Aviv'e saldırıdan sorumlu tuttuğu İran'a misilleme sözü verdi
Süper Lig’e çıkan ikinci takım belli gibi Süper Lig'e çıkan ikinci takım belli gibi
Sokak köpeklerinin saldırdığı çocuğu esnaf son anda kurtardı Sokak köpeklerinin saldırdığı çocuğu esnaf son anda kurtardı
Kadıköy’de kazanan Kara Kartal Beşiktaş, Fenerbahçe’yi deplasmanda devirdi Kadıköy'de kazanan Kara Kartal! Beşiktaş, Fenerbahçe'yi deplasmanda devirdi
Fenerbahçe, bu sezon İstanbul’da derbi kazanamadı Fenerbahçe, bu sezon İstanbul'da derbi kazanamadı
Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder’in kendisine verdiği sırrı açıkladı Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder'in kendisine verdiği sırrı açıkladı
Maça çıkmadan şampiyon oldular Bundesliga’nın en büyüğü Bayern Münih Maça çıkmadan şampiyon oldular! Bundesliga'nın en büyüğü Bayern Münih
Batman Çayı’nda piknik yaparken mahsur kalan 25 kişi kepçe yardımıyla kurtarıldı Batman Çayı'nda piknik yaparken mahsur kalan 25 kişi kepçe yardımıyla kurtarıldı
Fenerbahçeli taraftarlar, maçın sonunda Beşiktaş’ı alkışladı Fenerbahçeli taraftarlar, maçın sonunda Beşiktaş'ı alkışladı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2025 18:50:19. #7.12#
SON DAKİKA: "Ordu'da Parmaklar Yarışıyor" etkinliği yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.