Ordu'nun Korgan ilçesinde "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu baba ile oğlu yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Recep D. yönetimindeki tarım aracı Karakoyunlu Mahallesi Havalı mevkisinde kontrolden çıkarak tarlaya yuvarlandı.
Kazada sürücü ile oğlu Salim D. yaralandı.
Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Korgan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza anı bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.
Son Dakika › Güncel › Ordu'da Pat Pat Devrildi: Baba ve Oğlu Yaralandı - Son Dakika
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