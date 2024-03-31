31 Mart yerel seçimlerinde ilk sonuçlar gelmeye başladı. ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre saat 19.48 itibarıyla Ordu'da sandıkların yüzde 12,11'i açıldı.
Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde İYİ Parti yüzde 39, 57, AK Parti yüzde 36,14, CHP yüzde 21, 39, YRP yüzde 2,63 oy oranına sahip bulunuyor.
Ordu'da oy sayma işlemleri devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Ordu'da seçim sonuçları açıklanmaya başladı - Son Dakika
Türkiye'de 2024 mahalli idareler seçimleri için oy sayımları devam ederken, Gaziantep'te sayımı tamamlanan oy pusulaları sisteme girilmeye başlandı.
Van'da oy sayım işlemleri sona erdikten sonra oy pusulaları çuvallara konuldu ve İl Seçim Kuruluna taşındı. Oy verme süresinin bitmesiyle birlikte sandıklar tek tek açılarak sayım işlemlerine geçildi. Oy pusulalarının taşınması sırasında yoğun güvenlik önlemleri alındı.
Çanakkale'de yapılan belediye başkanlığı seçimlerinde oyların yüzde 32,36'sı sayıldı. Şu ana kadar CHP Adayı Muharrem Erkek yüzde 41,66 oy oranıyla birinci sırada bulunuyor.
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